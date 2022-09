Va in pensione il direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Tempi lunghi per avere il successore

L’Ufficio scolastico regionale ha salutato il direttore Augusta Celada. Con la fine di agosto, la responsabile della sede lombarda del Ministero dell’Istruzione è andata in pensione e ha scritto una lettera di commiato in cui ripercorre i 2 anni e mezzo del mandato coinciso con la pandemia: « La scuola ne è stata colpita nelle sue strutture più profonde e nella sua dimensione sostanziale. Ciononostante, la scuola lombarda ha saputo tenere vivo il senso della propria funzione che si è espressa in concrete esperienze di accoglienza e inclusione. Ringrazio per questo le comunità che hanno creduto nel valore della formazione e dell’istruzione intenzionale, le scuole della Lombardia che hanno assicurato il diritto allo studio dei nostri studenti in condizioni spesso di difficoltà organizzativa, i dirigenti scolastici e i docenti che hanno lavorato con grande abnegazione e dedizione, svolgendo, talvolta, compiti ulteriori rispetto a quelli ricompresi nel proprio profilo professionale … »

«A breve inizierà anche il nuovo anno scolastico: l’auspicio è di ritornare a una rinnovata normalità che permetta di deporre le misure di contenimento del contagio che hanno caratterizzato gli ultimi due anni, consentendo all’istituzione scuola di svolgere la propria funzione promotrice di socializzazione, affinché i ragazzi trovino, nella piena condivisione di spazi e tempi fisici con i propri insegnanti, la fondamentale motivazione all’apprendimento, perché l’acquisizione di solide competenze, anche di natura disciplinare, non può prescindere dall’imparare a stare nel mondo, dall’esercizio dei diritti e dall’assunzione dei doveri di cittadinanza, dallo sviluppo della propensione sociale che è propria della natura umana, dal riconoscimento dell’identità personale che ciascuno scopre attraverso il confronto con l’altro»

Augusta Celada lascia dunque la direzione dell’ufficio regionale. Per la successione si prevedono tempi lunghi. Prima occorrerà vedere il risultato elettorale del 25 settembre.