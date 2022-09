Valditara: “Malpensa strategica per il Nord, l’hub va potenziato”

“Il rilancio dell’hub di Malpensa è decisivo per lo sviluppo del territorio. A differenza di chi punta tutto su Fiumicino, in una visione romanocentrica dei trasporti, per la Lega è fondamentale che sia sempre più competitivo. Servono inoltre investimenti anche per i collegamenti dall’aeroporto verso Varese”.

A dirlo il giurista Giuseppe Valditara, candidato con la Lega in Lombardia per il Senato, nel corso dell’incontro che si è tenuto con Confcommercio ASCOM di Gallarate, alla presenza del Presidente UniASCOM Rudy Collini. Attorno al tavolo personalità importanti in rappresentanza del tessuto economico e produttivo della provincia di Varese, fra cui Franco Vitella (presidente Ascom Luino), Andrea Busnelli (presidente Ascom Saronno), Stefano Calzavara (Presidente nazionale Federmobili e membro della giunta di amministrazione di Ascom Gallarate), Antonio Besacchi (vicepresidente Ascom Varese). Per la parte tecnica Francesco Dallo (Segretario generale uniascom Varese), Roberto Carettoni (Direttore Ascom Saronno), Gianfranco Ferrario (Direttore Ascom Gallarate).

“Malpensa deve ritornare a essere il fulcro del tessuto produttivo e imprenditoriale del Varesotto. Fondamentale però porre attenzione anche alle infrastrutture collaterali, strade e ferrovie, che vanno potenziate per una nuova e più efficiente, oltre che capillare, viabilità”, precisa Valditara.

Sul tavolo del confronto, è stato posto il tema dei transfrontalieri: l’attrattività del salario svizzero, molto più alto di quello italiano, crea infatti un significativo movimento di lavoratori verso la Svizzera, sottraendo competenze e risorse al territorio.

“La soluzione della Lega è chiara: abbattere il cuneo fiscale, flat tax, defiscalizzazione degli aumenti salariali, rafforzare la contrattazione territoriale e aziendale. Solo così possiamo ridare valore ai territori di frontiera, diventati negli ultimi anni paesi dormitori per pendolari”.

Attenzione infine alla importanza della formazione tecnica e professionale per far fronte alle richieste del mondo del lavoro: “Puntiamo a dare al territorio risposte per i giovani e le imprese per una formazione tecnica e professionale di alta qualità”, ha detto Valditara che ha bollato come “irresponsabile la proposta di alcuni politici di liceizzazione della scuola”.

Evidenziati i problemi connessi con il diffondersi delle vendite online: “Per noi è fondamentale uniformare il sistema fiscale per esercizi fisici e online. Con particolare attenzione e un regime agevolato per i piccoli esercizi commerciali che sono presidio del tessuto sociale e storico di paesi e città”. Contro il caro energia “la proposta di Matteo Salvini è chiara: servono 30 miliardi subito per calmierare il costo dell’energia, per salvare le imprese, come del resto stanno facendo altri paesi europei, ed evitare tra qualche mese di doverne sborsare 100 in sussidi di disoccupazione. Per la Lega la priorità è evitare il disastro”, ha dichiarato Valditara, “e salvare attività commerciali e imprese. La Lega c’è. E gli altri?”.