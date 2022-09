Valli del Verbano: partono i corsi di diritto amministrativo per i dipendneti

Dal 28 di settembre riprenderanno i corsi di diritto amministrativo applicato organizzati da Comunità Montana Valli del Verbano, fortemente voluti dal presidente Simone Castoldi e dedicati non solo ai dipendenti dell’ente di via Asmara ma a tutto il personale pubblico del territorio.

Dopo le prime due sessioni del mese di giungo, partiranno infatti altre sette lezioni della durata di quattro ore ciascuna (dalle 9:00 alle 13:00). In cattedra il dottor Edoardo Barusso, accademico e specialista della materia. La partecipazione ai corsi è gratuita.

Di seguito il programma: 28 settembre 2022 – Il procedimento amministrativo (III lezione) 12 ottobre 2022 – L’atto amministrativo 19 ottobre 2022 – Le autocertificazioni 26 ottobre 2022 – Accesso agli atti 09 novembre 2022 – Il codice di comportamento dei dipendenti della PA 23 novembre 2022 – La prevenzione della corruzione La tutela della privacy (lezione registrata e seguibile via streaming) I rifermenti di Comunità Montana per iscriversi alle lezioni: protocollo@vallidelverbano.va.it – Telefono: 0332 505001.

I partecipanti, una volta comunicato il loro indirizzo di posta elettronica, riceveranno il link per seguire la video-lezione. «Un’ottima occasione per formare i dipendenti del nostro ente e non solo» è il commento del presidente Simone Castoldi. «Rivolgendoci anche ai Comuni dell’Alto Verbano, vogliamo offrire un servizio che renda sempre più preparato ed efficiente il personale amministrativo del territorio. Mi auguro che in tanti partecipino a queste lezioni, tenute da un vero specialista della materia e che, una volta formati, questi dipendenti pubblici diventino il valore aggiunto che molto spesso i cittadini richiedono. Penso che sia molto stimolante avere la possibilità di partecipare ad una formazione gratuita e applicare poi quanto appreso nelle proprie mansioni».