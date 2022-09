Varese al lavoro dopo la sconfitta. Prevendite aperte per il Seregno

Il ko di Ciserano è stato un duro colpo per il Città di Varese (leggi qui come è andata). Nel 4-3 finale dello stadio “Rossoni” sono diversi i temi da analizzare e migliorare per evitare altri capitomboli nel prosieguo della stagione. Difesa, carattere ma anche approccio mentale sono gli aspetto sui quali mister Gianluca Porro dovrà lavorare questa settimana in vista della prossima, difficile, sfida di campionato.

Al “Franco Ossola” il prossimo avversario (domenica 18 settembre alle ore 15.00) sarà il Seregno, retrocesso dalla Serie C e ambiziosa pretendente. I brianzoli dopo la sconfitta all’esordio 2-1 in casa dell’Arconatese hanno trovato una roboante vittoria casalinga 5-1 contro il Villa Valle.

In casa biancorossa ci sarà da valutare le condizioni di Francesco Gazo, che ha saltato la gara di domenica scorsa per un fastidio al polpaccio, e Gianluca Piccoli, vero colpo di mercato della dirigenza biancorossa ma ancora a secco di minuti giocati per un problema muscolare.

Da mercoledì è possibile acquistare i biglietti per la gara di domenica:

I biglietti sono acquistabili in prevendita fino alle 23:59 di sabato 17 settembre attraverso la piattaforma Diyticket.it (qui il link), mentre domenica sarà possibile acquistarli al botteghino in via Vellone a partire dalle 13:30, con l’ingresso al pubblico previsto per le 14:00.

PREZZI

16 euro tribuna centrale, 12 euro in tribuna laterale (10 euro ridotto per i minori di 16 anni e over 70), 8 euro settore distinti (6 euro per i biglietti ridotti); settore ospiti prezzo unico 10 euro solo in prevendita. Per l’acquisto in prevendita è previsto un euro di diritti.

INGRESSO IMPIANTO

Settore tribuna da Via Vellone, settore distinti da via Stadio, settore ospiti da Piazzale De Gasperi.