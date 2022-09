A Varese apre una nuova sede di Avvocato di strada

Sabato 10 settembre 2022 alle ore 11.00 si terrà l’evento di presentazione della nuova sede di Avvocato di strada Varese per la tutela legale gratuita delle persone senza dimora. L’iniziativa, che si terrà presso i locali del Centro Diurno “Il Viandante” di Via Bainsizza n. 24 a Varese, è promossa dall’Associazione nazionale Avvocato di strada in collaborazione con l’Associazione Camminiamo Insieme ODV.

Presso il nuovo sportello i legali volontari aderenti all’Associazione Avvocato di strada offriranno tutela legale gratuita ai senza dimora del territorio di Varese e provincia. Questi ultimi potranno inoltre presentarsi allo sportello anche senza appuntamento.

Alla presentazione interverranno l’avvocato Antonio Mumolo, presidente di Avvocato di Strada, l’avvocato Federica Scorciapino, coordinatrice sportello Avvocato di strada Varese, Mariarosa Sabella, presidente di Camminiamo Insieme ODV, e la responsabile Fondazione Progetto Arca Milano.

Durante la presentazione verranno illustrate le modalità di intervento dell’Associazione e verranno indicati i luoghi e gli orari di ricevimento del nuovo sportello.

Con questa nuova sede diventano così 59 le città italiane nelle quali operano i volontari dell’Associazione: più di mille avvocati che dal 2001 ad oggi hanno aperto oltre ventimila pratiche.

Alla presentazione sono invitati in particolare i volontari e i rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio e tutti gli avvocati e i cittadini interessati a collaborare o ad avere maggiori informazioni sulle attività previste