A Varese arriva “Le stagioni di ieri e di oggi”, serata musicale tra arte e scienza

“Le stagioni di ieri e di oggi”, un inedito appuntamento, domenica 2 ottobre alle 20:30 presso il Salone Estense, che vedrà protagoniste le Quattro stagioni di Vivaldi, in una doppia prospettiva, tra musica e cambiamenti climatici.

Un dialogo a due voci di arte e scienza, con il concerto dell‘Orchestra «LaBarocca» di Milano, diretta da Ruben Jais, e gli interventi dello scienziato Giacomo Grassi, funzionario scientifico della Commissione Europea presso il Joint Research Centre, Ispra – vincitore del «Bologna Award 2020» per la sostenibilità, autore di rapporti dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), revisore esperto degli inventari dei gas serra per conto delle Nazioni Unite.

Se Vivaldi vivesse oggi, le sue Stagioni sarebbero diverse da quelle che conosciamo?

Informazioni e biglietti a questo link.