A Varese città il centrodestra vince ma non ha la maggioranza assoluta e Il terzo Polo “doppia” Forza Italia

A Varese città il centrodestra vince ma non ha la maggioranza assoluta, come è successo in media nella provincia di Varese: resta infatti sotto il 50 per cento (più esattamente al 46,64%), e in particolare la Lega resta sotto il 15% della media della circoscrizione, 12,81%. Forza Italia porta a casa uno scarso 6,42%, mentre Noi Moderati ottiene una percentuale un po’ più alta della media nazionale: il 2,29 per cento. A stravincere anche qui è Fratelli d’Italia con il 25,34%.

Il centrosinistra sfiora il 30% (più precisamente il 29,04%). Il Partito Democratico in città è oltre il 20% (un molto onorevole 21,08%). Per Più Europa la percentuale, anche se di poco, è sopra il 4 per cento (più precisamente il 4,02%). Alleanza Verdi e Sinistra ottiene un 3,58% e impegno civico non va oltre lo 0,38.

Interessanti i risultati di terzo polo e cinque stelle: l’alleanza Azione/Italia Viva arriva quasi al 13 per cento: con un 12,71 per cento per la candidata l’uninominale Giusy Versace e un 12,56% al partito. Doppiando letteralmente Forza Italia, che viene superata anche dal Movimento 5 Stelle, che ottiene circa il 6,5 per cento.

Non arriva al 2 per cento Italexit, che si ferma all’1,90%. Insieme a lei “intorno all’uno virgola” Italia Sovrana e Popolare al 1,29%, mentre le ultime tre formazioni indipendenti in gara sono tutte sotto l’uno per cento: Vita allo 0,81 Unione Popolare allo 0,80, Noi di Centro con Mastella 0,15