Varese Elettrica, il primo store dedicato alla mobilità eco-sostenibile

Varese Elettrica con la sua nuova sede di Viale Borri 92 ha una mission chiara, far comprendere a tutti i vantaggi legati alla mobilità elettrica urbana.

Siamo specializzati nella vendita e nell’assistenza proponendo in esclusiva i marchi di riferimento del mercato: NIU-SUNRA, abbiamo “DEMO” a disposizione di chiunque voglia approfondire l’argomento, provando gli scooter e testando i vantaggi che ora più che mai sono evidenti in termini di rispetto dell’ambiente, risparmio economico, risparmio al momento dell’acquisto.

Emissioni ZERO

I veicoli da noi proposti sono ad emissione zero.

nonostante abbiano performance e autonomie migliori o comparabili ai veicoli endotermici.

Facciamo un esempio, lo scooter più venduto nel territorio italiano: NIU EVO GT, assimilabile ad un 125 cc raggiunge i 100 Km/h di velocità ha un’accelerazione bruciante ha un’autonomia di 80 km si ricarica in 4 ore dalla presa domestica ad un costo di € 0,90.

Risparmio economico

Si, 100 KM si percorrono con 1 Euro di costo ma non solo, il bollo in provincia di Varese non si paga.

L’assicurazione essendo elettrico beneficia di un 40/50% di sconto.

Eco-Bonus statale

Sono disponibili gli eco bonus statali per l’acquisto dei veicoli L, scooter elettrici

-30% di sconto subito al momento dell’acquisto

-40% di sconto se si possiede un veicolo da rottamare

Modalità d’acquisto

Varese Elettrica mette a disposizione della sua clientela soluzioni modulabili di pagamento rateizzato, decidendo insieme l’importo dell’acconto e della rata in base ad ogni esigenza.

Questi gli argomenti principali, queste le motivazioni concrete che rendono l’acquisto di uno scooter elettrico una scelta ponderata nel rispetto dell’ambiente ma anche nella propria economia giornaliera, fare casa lavoro non è mai stato più conveniente, piacevole e divertente.

Varese Elettrica è in procinto di aprire un altro punto vendita a Settembre, la nuova apertura che avverrà a Busto Arsizio ed avrà come obbiettivo creare il più grande store del nord Italia dedicato alla Mobilità Elettrica oltre al servizio e l’assistenza per i clienti in provincia, spiega Alessandro uno dei soci di questa nuova e moderna azienda Varesina.