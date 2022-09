A Varese fondi a sostegno dei nuclei familiari con alloggio all’asta

L’Ambito Sociale Distrettuale di Varese ha stabilito di destinare un importo di 14mila euro a sostegno di quei nuclei familiari in gravi difficoltà economiche e sociali con alloggio all’asta a seguito di pignoramento per il mancato pagamento delle rate del mutuo.

Le domande devono essere consegnate esclusivamente presso l’Ufficio Alloggi del Comune di Varese, presso la sede di Via Orrigoni 5, a partire dal giorno 19 settembre e fino al 15 ottobre, e verranno accolte e valutate in ordine cronologico di presentazione.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario dell’alloggio, una volta terminata l’istruttoria d’ufficio e solo a seguito di sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione. Il contributo è volto a coprire le spese per la caparra e le mensilità di canone fino al raggiungimento del massimale previsto per un nuovo contratto di locazione, sottoscritto nell’ambito del mercato privato o dell’edilizia convenzionata. Per conoscere i requisiti per presentare la domanda e i relativi moduli sono al link.