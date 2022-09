A Varese gli ultimi tre giorni di “FestiVALettura – Il libro esposto”

Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre, ultimi tre giorni di “FestiVALettura – Il libro esposto”, rassegna culturale organizzata dall’associazione “Un’altra storia” in svolgimento a Varese dal 26 agosto al 2 ottobre.

Per questo ultimo fine settimana l’esposizione delle centinaia di libri e volumi, di vario genere e per tutte le età, usati e nuovi, antichi e introvabili, si terrà lungo la via Francesco Del Cairo, all’altezza del civico 34, all’incrocio con via Staurenghi, sotto un grande tendone. All’interno verrà allestita una mostra antimilitarista, uno dei temi centrali dell’intero festival e si terranno alcuni degli incontri previsti, tranne l’evento “Storie di leonesse e lupi. La resistenza delle done contro il fondamentalismo e l’apartheid di genere in Afghanistan e non solo…” che vedrà la partecipazione di Giuliana Sgrena e che si terrà presso il Circolo Cooperativo “L’Avvenire” di Sant’Ambrogio-Varese.

Di seguito l’intero programma della 3 giorni che si concluderà alle 20:00 di domenica con un brindisidi arrivederci.

Programma Venerdì 30 SETTEMBRE ore 18:30 Giuseppe MUSOLINO presenta Marco BELLANTE

Autore di “La Lorius – Il Pianeta Oscuro” e “Erduin e le Pietre dell’Alleanza – In Viaggio Verso Sud” in Via Francesco Del Cairo Sabato 1 OTTOBRE ore 18:00

“Il libro esposto” II^ ed./”festiVALettura”

A cura di Associazione “Un’Altra Storia” Varese e Rete Varese senza Frontiere

In collaborazione con Abbasso la guerra, ControVento, Nazione Umana, Sanità di Frontiera, Sharazade Cultura e Spettacolo senza frontiere, Movimento Ubuntu. Con la promozione e la partecipazione di CISDA (Coord. Italiano Sostegno Donne Afghane) e di ACA – Associazione Culturale Afghana Varese “STORIE DI LEONESSE E LUPI. LA RESISTENZA DELLE DONNE CONTRO IL FONDAMENTALISMO E L’APARTHEID DI GENERE IN AFGHANISTAN E NON SOLO…”