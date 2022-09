Varese Green Motors, la mobilità sostenibile va in scena in piazza Montegrappa

Con oltre 50 veicoli esposti, tutti appartenenti al settore della mobilità sostenibile, andrà in scena domenica 4 settembre la seconda edizione di Varese Green Motors. La sede scelta dagli organizzatori di Sunrise Media è il cuore cittadino, ovvero piazza Montegrappa, che per l’intera giornata diventerà una vetrina a cielo aperto dedicata ai trasporti che strizzano l’occhio alla sostenibilità ambientale.

La kermesse – dalle ore 10 alle 19 – sarà dunque dedicata in esclusiva ai veicoli elettrici e PHEV, ovvero quelle con sistema ibrido “plug in” e oltre all’esposizione prevede la possibilità di effettuare alcune prove. In piazza Ragazzi del ’99 sarà infatti allestita un’area test drive da dove partiranno una serie di vetture che poi effettueranno un giro tra le vie della città. (nella foto una panoramica dell’edizione 2021)

All’evento parteciperanno numerose concessionarie cittadine: Wendecar (Audi), Gruppo Novauto (Toyota e Lexus), Marelli&Pozzi (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, MG, Opel), Clerici Auto (Volvo, Nissan, Kia), Autosalone Internazionale (Jaguar, Range Rover, Land Rover), Gruppovis (Ford, Mazda), Duegi Car (Aixam), Belforte90 (Cupra), Castiglioni (Citroen, Peugeot, DS, Xev, Fantic), Crespi (Volkswagen, Skoda).

Tra le curiosità, anche una pista per macchinine elettriche telecomandate con quattro corsie, lunga addirittura 21 metri: l’occasione buona per far sfidare anche i diversi concessionari nella prima edizione del Trofeo Varese Green Motors. La pista, durante la giornata, resterà a disposizione dei visitatori che potranno sfidarsi gratuitamente.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Varese e avrà uno spazio dedicato alla Scuola Professionale Enaip Varese che promuoverà i propri corsi di meccanico-officina. Una attività in collaborazione con Bolcato Car Service, che contribuisce alla formazione di nuovi tecnici del settore. La giornata sarà allietata dal DJ Set di Mat & Manu.