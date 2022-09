A Varese la prima edizione del Festival “Nord in Giallo”, dedicato al genere del giallo d’autore contemporaneo

L’autunno Varesino si tinge di giallo: dal 9 al 16 ottobre la città ospiterà la prima edizione del festival dedicato interamente al genere del giallo d’autore Contemporaneo.

“Nord in Giallo”, questo il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Varese in collaborazione con l’università degli Studi dell’Insubria, l’Ordine degli Avvocati di Varese, l’Associazione Varesevive e la Società Cooperativa Musica per Varese.

L’evento vedrà protagonisti 14 autori del nord Italia, dal Piemonte al Trentino: saranno alcune delle voci più rappresentative del genere nel panorama nazionale.

“Parteciperanno 14 autori tra i più rappresentativi del genere – ha spiegato l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Il giallo è il genere più letto e venduto in Italia, ed è il genere che negli ultimi trent’anni ha saputo meglio raccontare le trasformazioni della nostra società. Da anni si parlava a Varese di recuperare qualche momento per il libro, e con questa iniziativa, legata ad un genere specifico e anche in una zona territoriale ben delineata, se ben radicata nel nostro territorio, può raggiungere un gran seguito”.

Il Festival indagherà su delitti e misteri ambientati tra la Valle d’Aosta e il Friuli Venezia Giulia e si concentrerà sui cambiamenti che attraversano i paesaggi sociali, economici, antropologici, culturali e soprattutto criminali delle regioni del Nord nel nostro Paese.

“Le librerie hanno risposto benissimo all’iniziativa, non solo partecipando all’evento, ma rendendosi disponibili anche per eventi fuori festival – ha affermato Manuela Lozza, presidente commissione cultura – La risposta è stata immeritata e molto positiva anche da parte dei quattordici autori: quattordici inviti e nessuno ci ha detto di no – conclude – Questo evento sottolinea l’importanza del lavoro che sta facendo l’assessorato alla cultura”.

IL PROGRAMMA:

Domenica 9 ottobre

Sala Morselli, Biblioteca Civica ore 15

Incontro con gli autori Roberta Lucato, Gianni Biondillo, Fulvio Ervas, Alice Basso

Mercoledì 12 ottobre

Sala Varesevive ore 18:15

Incontro con l’autore Piergiorgio Pulixi

Giovedì 13 ottobre

Sala Varesevive ore 18:15

Incontro con l’autore Gianni Farinetti

Venerdì 14 ottobre

Salone Estense ore 18

Incontro con l’autrice Margherita Oggero

Cinema teatro nuovo ore 21 spettacolo “Venere Privata”

Sabato 15 ottobre

Auditorium del Civico Liceo Musicale ore 15

Incontro con gli autori Rosa Teruzzi, Anna Allocca, Bruno Morchio, Enrico Pandino

Cinema Teatro Nuovo ore 21 spettacolo “Qui Città di M.”

Aula Magna Università dell’Insubria dalle 9 alle 12:30 approfondimento “La criminalità in Lombardia”

Domenica 16 ottobre

Sala Morselli Biblioteca Civica ore 10:30

Incontro con gli autori Luca Crovi, Andrea Fazioli