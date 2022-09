Mille sciarpe per “Volare Alto” verso il Bernascone di Varese

Mille sciarpe in una spirale che vola verso il Bernascone: è il prossimo scenografico progetto di Varese in Maglia, l’associazione che ha appena “tappezzato” piazza Repubblica di coperte con Viva Vittoria Varese e ora ha ideato una nuova iniziativa benefica.

L’Associazione, insieme alle sue volontarie e la collaborazione di centri diurni, case di riposo, gruppi di knitters provenienti da tutta la provincia – tra cui gruppi della Valceresio, della associazione Mamme in Cerchio di Azzate, gruppo LeMoRe –Legami Motivazione Resilienza di Cittiglio, Gruppo Ai Ferri Corti di Morazzone – vuole realizzare 1000 sciarpe all’uncinetto con lo scopo di finanziare, in collaborazione con la Cooperativa S. Luigi di Varese e con il Patrocinio del Comune di Varese, il progetto “VOLA ALTO” .

Un progetto che si pone l’obbiettivo di accompagnare i giovani attraverso un processo di recupero di fiducia di sé e delle proprie capacità e sviluppo delle potenzialità da rimettere in gioco al fine di ricostruirsi il proprio percorso di vita: «Questa iniziativa risponde ad un’esigenza che in città abbiamo, quella di avere un ulteriore servizio a disposizione che si occupi di adolescenti e preadolescenti in difficoltà – ha poi spiegato l’assessore Roberto Molinari – Parliamo di emergenza educativa che tocca tutte le nostre realtà e che ha bisogno di strumenti di supporto».

Destinatari del progetto sono quindi i minori in difficoltà: le sciarpe saranno oggetto di una raccolta fondi il cui ricavato andrà a favore e a sostegno dei minori che saranno ospitati nella nuova comunità “Casa S. Antonio” della cooperativa S. Luigi di Varese, in zona Bizzozero.

«Dobbiamo ringraziare la preziosa attività di supporto di tutte le iniziative di solidarietà che nascono dall’energia di Antonia e don Marco – ha commentato il sindaco di Varese Davide Galimberti – si realizzano cose importanti che fan vedere il volto di Varese votato alla solidarietà».

Presenti all’incontro anche Antonia Calabrese, anima di Varese in Maglia, Max Laudadio nel suo ormai consueto ruolo di testimonial attivo nelle sfide dell’associazione, e gli assessori ai servizi educativi Rossella Dimaggio e allo sport Stefano Malerba.

L’EVENTO

Domenica 20 novembre 2022 dalle 10 alle 17.30, le sciarpe realizzate saranno posizionate in Piazza S. Vittore e stese in un lungo percorso a spirale verso il Bernascone. Il ricavato della loro vendita sarà destinato al progetto “Vola Alto”.

La giornata sarà animata da interventi di performance a cura del CFSS del Comune di Varese, del Centro Studi, della Compagnia Etnidanza e tante altre sorprese sono in via di definizione. Collaborano al progetto anche Pallacanestro Varese – Associazione il Basket Siamo noi – Associazione Automotostoriche Varese – Centro Studi –CFFFS del Comune di Varese.

COME PARTECIPARE

Per arrivare all’obiettivo di 1000 sciarpe tutti possono partecipare. Come? Realizzando ai ferri o all’uncinetto una sciarpa in maglia (misure: cm 28 di larghezza per cm 160/170 di lunghezza) consegnandole entro il 20 ottobre presso il Piano Meno due del Centro Commerciale Le Corti (previo accordi telefonici 348-3628960), donando lana di qualsiasi colore oppure facendo una donazione per aiutarci ad affrontare le spese organizzative dell’evento.

L’IBAN dell’associazione è: Varese in Maglia odv:

IT83I0538710804000003637451

Per informazioni e contatti l’email è vareseinmaglia@gmail.com , la pagina facebook è VOLA ALTO – 1000 sciarpe per il Bernascone