A Varese il Natale 2022 sarà di caratura internazionale

La giunta Galimberti ha approvato il progetto del Natale di Varese ai giardini Estensi, che quest’anno sarà un progetto ancora più ambizioso delle già apprezzatissime lucine dell’anno scorso.

Galleria fotografica Da Mosca a Rio de Janeiro, gli spettacoli di Natale dei Festi 4 di 11

Si tratta infatti, sempre ai giardini Estensi, di uno “spettacolo lungo un mese e mezzo” realizzato da Festi Group, la società varesina fondata nel 1982 da Valerio Festi e Monica Maimone che realizza eventi in tutto il mondo – dalla Russia al Giappone, da parigi a Rio de Janeiro – e che ha firmato, tra l’altro, la cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali di Torino 2006.

«L’anno scorso, con lo spettacolo delle lucine ai Giardini Estensi, abbiamo contato più di 150mila visitatori – Spiega il vicesindaco e assessore alle attività produttive Ivana Perusin – E dall’esperienza è emerso chiaramente che questi spettacoli prolungati sono importanti per la città e per il commercio. Per questo abbiamo deciso quest’anno di programmarne uno ancora piu bello e attrattivo: per rafforzare l’effetto che lo spettacolo natalizio ai giardini estensi, protratto per tutte le vacanze, già aveva fatto l’anno scorso».

L’obiettivo, quindi è raggiungere e superare i 150mila visitatori, in un periodo che si espande per tutte le vacanze di Natale: «Alziamo l’asticella perchè ci crediamo, e ci crediamo perchè ne abbiamo avuto prova l’anno scorso. Quest’anno vale la pena di essere ancora più ambiziosi, a maggior ragione in un momento in cui l’economia della città potrebbe essere in una situazione difficile e quindi avere bisogno di un traino alle spese natalizie».

L’evento prevede due diversi progetti importanti: un grande allestimento natalizio con eventi e spettacoli artistici a cielo aperto e un video mapping sui Giardini e Palazzo Estense: i dettagli verranno però rivelati più avanti.