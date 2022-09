A Varese il senatore Romeo presenta il disegno di legge per la tutela della famiglia

Mercoledì 21 settembre il senatore e candidato della Lega Massimiliano Romeo presenterà a Varese il disegno di legge sulla famiglia di cui è primo firmatario.

L’appuntamento è per le 21 all’Istituto De Filippi, in via don Brambilla. Introdurrà il consigliere regionale Emanuele Monti e come relatore ci sarà anche il presidente dei “Giuristi per la Vita” Gianfranco Amato.

“Nell’attuale competizione elettorale si confrontano due concezioni diametralmente opposte di famiglia – spiega Amato – Quella ufficialmente assunta dal Pd e fondata sul cosiddetto “matrimonio egualitario”, ovvero omosessuale, e quella del Ddl Romeo, ovvero del disegno di legge n. 2137 dal titolo “Disposizioni per la tutela della famiglia e della vita nascente, per la conciliazione tra lavoro e famiglia e delega al Governo per la disciplina del fattore famiglia”.

Durante la serata si discuterà anche di istruzione, educazione, sussidiarietà, sanità e tutela della vita.

Prima dell’incontro, l’associazione offrirà un aperitivo a tutti i partecipanti.

Qui la locandina dell’incontro