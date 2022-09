Il Varese soffre ma strappa un punto: 0-0 con la Casatese

Non è stato un pomeriggio facile per il Varese, che pareggia 0-0 in casa della Casatese e strappa un punto forse non troppo meritato. I ragazzi di mister Porro, soprattutto nel primo tempo, hanno concesso molto ai padroni di casa, che invece hanno approcciato la gara con grandissima intensità e grinta. Disabato e compagni hanno però saputo stringere i denti – forse l’aspetto più positivo di giornata è stata la faccia tosta e la voglia di combattere – e ringraziando anche la scarsa mira dei padroni di casa si portano a casa un punto importante.

Di questo pomeriggio c’è giusto da salvare il risultato finale, ma per il Varese servirà qualcosa in più per tornare alla vittoria, già domenica al “Franco Ossola” contro un’altra squadra tosta come la Real Calepina. Intanto ci sarà da registrare l’infermeria, cercando di recuperare elementi importanti come Gazo e Piccoli, ma anche Foschiani e Parpinel, usciti infortunati oggi.

FISCHIO D’INIZIO

A 10 giorni di distanza dal pareggio casalingo contro il Seregno, il Varese cerca il colpo esterno a Casatenovo (Lecco), in casa della Casatese, squadra ostica da affrontare, imbattuta in stagione con due vittorie e un pareggio, e che sul campo di casa sa dare il meglio. Ancora senza gli infortunati Gazo e Piccoli, mister Gianluca Porro schiera il suo 3-5-2 con capitan Disabato al centro della mediana, affiancato da Premoli e Piraccini, mentre in avanti rilancia Pastore con Ferrario. Esordio stagionale in porta per Elia Priori. I lecchesi, guidati dalla panchina da Giuseppe Commisso, si schierano con un 4-2-3-1 che vede in Quaggio la punta centrale, supportato dai trequartisti Combierati, Isella e Pontiggia.

PRIMO TEMPO

Inizio difficile per il Varese, che soffre nei primi minuti l’agonismo dei padroni di casa e dopo un paio di tiro senza la giusta misura, su azione d’angolo al 9′, deve metterci il piede in scivolata Ferrario per evitare a Quaggio di concludere in porta da ottima posizione. I biancorossi faticano a costruire azioni offensive e quando arriva in area è sfortunato: al 20′ Pastore gira in rete con il sinistro ma l’arbitro aveva fischiato poco un controllo con la mano dello stesso Pastore. Al 22′ mister Porro deve sostituite l’infortunato Foschiani con Battistella, schierato da esterno di destra. La Casatese però ha un’altra intensità e torna ad attaccare. Al 32′ Quaggio calcia male dal limite dell’area al termine di una bella azione corale, due minuti dopo invece su un pallone insidioso da sinistra che sfila per l’area varesina, sul secondo palo Pirola non riesce a mettere in rete. Nel finale di tempo la pressione della Casatese si fa meno intensa, ma il Varese non riesce comunque a rendersi pericoloso. Termina dopo 2′ di recupero sullo 0-0 un tempo molto complicato per il Varese, che sa di dover cambiare registro nella ripresa per uscirne indenne.

SECONDO TEMPO

Torna in campo con più cattiveria il Varese, che almeno sul piano dell’agonismo riesce a tenere testa alla Casatese. I padroni di casa però non si abbassano e al 12′ si fanno pericolosi con Isella che dal limite dell’area calcia rasoterra, trovando però una deviazione. Il primo tiro in porta varesino arriva al 14′ con Pastore con conclude da posizione defilata ma Picarelli è attento e blocca. Due minuti dopo è ben più importante la parata del portiere di casa sulla girata di testa di Ferrario sul cross di Battistella. Dall’altra parte, al 18′, Priori risponde presente sul tiro del neo entrato Sala che aveva subito una deviazione insidiosa. Al 31′ è ancora Sala ad andare alla conclusione, sempre da un metro fuori dall’area, ma in questa occasione la palla esce di un metro. Stesso esito anche un minuto dopo per il destro di Isella. Nel finale la stanchezza influisce, la Casatese ha meno forza e il Varese fiuta il colpaccio, ma il sinistro in girata di Cappai termina fuori. Nei 5′ di recupero Priori è sempre attento a fare suoi i palloni che gravitano nell’area varesina e la gara termina così senza reti con le due squadre che si prendono un punto a testa.