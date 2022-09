Vargas commenta la vittoria: “Partita interpretata bene contro una FeralpiSalò fortissima”

VARGAS 1: «È la Pro Patria Tractor? Non lo so, ma se i giornalisti vogliono dire questo… noi avevamo preparto la partita così. La FeralpiSalò è una squadra fortissima, con un palleggio importante. Se andavamo forte a prenderli potevamo rischiamo molto di meno. La loro rosa è di un certo livello, quindi era importante inquadrare bene la partita. I ragazzi sono stati molto bravi a interpretarla nella maniera giusta».

VARGAS 2: «Potevamo aprire le mercature molto prima. Questo è un aspetto da migliorare. Sapevamo che c’era il pericolo di rischiare qualcosa e quando ho visto che avevamo poche energie per ripartire e fare male ho voluto “chiudermi” un po’ per ripartite, consapevole che avrebbe lanciato palle alte. Non è stato semplice, loro hanno una qualità tecnica importante ma la squadra ha fatto una buona partita».

VARGAS 3: «I ragazzi stanno bene e stanno migliorando ogni settimana. L’importante è che restino sempre con i piedi per terra e che continuino a lavorare duro. Vedremo ogni settimana, ogni partita, la formazione da fare. Oggi contava fare punti, la vittoria è stata meritata. Gli infortuni? Da domani valuteremo tutti i giocatori, chi ha giocato di più, chi di meno. L’importante è tenere tutti a disposizione, la squadra ha bisogno di tutti, come dimostrato oggi: chi è entrato ha dato l’anima per mantenere il risultato».

BRIGNOLI 1: «Tre punti importantissimi. Abbiamo fatto quello che abbiamo preparato in settimana. Ci siamo messi lì e siamo andati a prenderli quando potevamo, quando eravamo ben posizionati. Quando invece avevamo la palla abbiamo cercato di giocare la nostra partita, nel finale abbiamo stretto i denti e portato a casa tre punti importantissimi».

BRIGNOLI 2: «La mia partita? Dà tanta soddisfazione: era da un po’ che non giocavo per 90 minuti, sono davvero felice. Credo che il lavoro di quest’anno, grazie alla società e allo staff, mi aiuterà a fare più spesso 90 minuti. Stiamo portando in partita esattamente quello che facciamo nel corso della settimana. La reazione contro l’Arzignano, i tre punti oggi ne sono la dimostrazione».

BRIGNOLI 3: «Adesso dobbiamo resettare la partita di oggi e pensare a martedì. Contro il Mantova sarà una nuova partita, dobbiamo stringere i denti e cercare di portare a casa altri punti. Oggi la differenza l’ha fatta l’atteggiamento. Siamo entrati con lo spirito giusto, la cattiveria giusta e penso si sia visto».