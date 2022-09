Vargas esalta la sua Pro Patria: “I ragazzi sanno che qui non esiste una Squadra A, B o C”

VARGAS 1 «Era una partita delicata, il Mantova veniva da un momento negativo e noi abbiamo fatto parecchi cambi (7,ndr.) perché non possiamo rischiare di avere giocatori fuori. Una dimostrazione importante quella di stasera da parte dei ragazzi, che hanno fatto una grande gara e vinto 3 a 0. Siamo partiti forti ma nel secondo tempo ho dovuto qualche sostituzione per gestire il livello fisico della squadra e siamo andati in confusione nonostante fossimo in vantaggio. C’è tanto da analizzare e da guardare nei prossimo giorni per migliorare, ma se prima della partita mi avessero detto “Tre punti e zero gol subiti”, avrei firmato subito».

VARGAS 2 «Nel secondo tempo abbiamo giocato con una sola punta perché Castelli era stanco, in ritiro aveva avuto dei fastidi. La stanchezza alla fine si è sentita per tutti e noi abbiamo sofferto in lucidità. Abbiamo giocato sapendo di poterli mettere in difficoltà con i cambi sulle fasce piuttosto che per vie centrali, e l’abbiamo fatto molto bene, niente da dire. Ai giovani come Piran, Ferri, Perotti ci teniamo, è importante che capiscano la fiducia che abbiamo in loro. Sapevamo che cambiare 7 giocatori era un rischio importante ma noi non abbiamo una squadra A, B o C e chi gioca di meno deve dimostrare e stasera ha dimostrato di essere importante».

VARGAS 3 «La difesa sta facendo molto bene, sta ragionando da reparto, quando tutti ragionano bene, da squadra, è molto più semplice. La strada giusta è questa. Chakir? Non so dire quando sarà a disposizione, deve allenarsi, perché i ragazzi là davanti stanno andando forte. Per noi è un giocatore che ci può dare una mano importante, è un attaccante che lavora molto per la squadra, si sacrifica tanto per la squadra. Adesso però deve trovare la condizione giusta».

CASTELLI 1 «La mia prima doppietta trai professionisti è stata un’emozione unica, ma soprattutto lo sono i punti e l’inizio di stagione che è davvero incredibile. Dobbiamo continuare così, siamo stati solidi, in particolare in difesa. Questa è una delle nostre forze, questa è la linea che va inseguita: se dietro non subiamo i risultati rimarranno questi».

CASTELLI 2 «A chi dedico i due gol? A tutti i tifosi che ci seguono, ai miei genitori, alla mia ragazza e a mio nonno che non ha potuto vederla. Sono le persone che mi stanno più vicino. Da parte mia il duro lavoro non è mai mancato, cerco di dare sempre il massimo e di farmi trovare pronto, anche se i minuti non sono sempre tanti, ma stasera sono stato all’altezza. Un ringraziamento speciale a Stanzani, solo lui poteva darmi un pallone così. L’ho baciato, sono contentissimo per lui».

PIRAN 1 «Esordire con questi colori è un orgoglio doppio per me dopo anni qui a Busto Arsizio. Due giorni fa il mister mi aveva detto che probabilmente oggi avrei giocato dal primo minuto e dal quel momento mi sono concentrato per avere la giusta mentalità. Sono soddisfatto per la vittoria di squadra, dovevamo confermare il lavoro fatto in settimana e l’abbiamo fatto».

PIRAN 2 «Vorrei fare un ringraziamento alla società che non ci fa mai mancare nulla. L’esperienza in Serie D è stata fondamentale per la mia crescita, è un altro mondo rispetto al settore giovanile. Mi è servita per farmi trovare pronto quest’anno, sono contentissimo di essermi meritato qui alla Pro Patria».