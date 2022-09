Vedano Olona in festa per la patronale di San Maurizio e il Palio dei rioni

Sabato 24 e domenica 25 settembre tutto il paese si colora con i portoni i fioriti e gli addobbi dei rioni, mentre in centro ci saranno bancarelle, stand gastronomici, spettacoli e animazione per i bambini

Un fine settimana di festa a Vedano Olona dove sabato 24 e domenica 25 settembre si celebra la Festa patronale di San Maurizio e si svolge la terza edizione del Palio dei rioni.

La Festa patronale, che si è aperta in settimana con la cerimonia di benvenuto ai nuovi residenti di Vedano Olona, entra nel vivo questa sera, venerdì 23 settembre, con l’inaugurazione del nuovo organo della chiesa parrocchiale, recentemente restaurato, con un concerto della M° Irene De Ruvo in programma alle 21.

Sabato 24 settembre la giornata si apre alle 9 con l’inizio delle prove finali del Palio. Alle 10 in via Mazzini, la Pro loco riaccende il vecchio forno del paese, dove sarà cotto il tradizionale pan giòlt, il pane giallo con farina di mais. Alle 15, in piazza San Maurizio si apre la pesca di beneficienza della parrocchia, mentre alle 21, nel piazzale dell’oratorio il Comitato Palio di Vedano propone il musical di Lia Locatelli “Love will save the world”, con ingresso gratuito.

La domenica sarà all’insegna di giochi e dei tradizionali portoni fioriti; per tutta la giornata ci saranno le bancarelle degli hobbysti e delle associazioni vedanesi, i negozi del centro saranno aperti ed esporranno vetrine sul tema “Gli strepitosi anni ’70”. Sempre dalle 9 in piazza San Maurizio si potrà assaggiare il dolce dedicato al patrono, offerto dal Centro sociale Spech, mentre in piazzetta della pace ci saranno giochi e intrattenimento per i bambini.

La giornata prosegue con la messa solenne in chiesa parrocchiale (alle 10) seguita da una sfilata musicale della Filarmonica Ponchielli per le vie del centro.

Sarà possibile pranzare nello stand allestito dall’Amevo nel piazzale di via Sirtori.

Nel pomeriggio in piazza San Maurizio è previsto uno spettacolo di intrattenimento a cura di Lia Locatelli, mentre alle 15 partirà dalla piazza la sfilata dei rioni a tema “anni ’70”. Alle 17, sempre in piazza San Maurizio, si terrà una cerimonia per celebrare il titolo di Cavaliere della Repubblica conferito ad Antonio Galici e alla conclusione la premiazione della terza edizione del Palio dei Rioni.

Qui il programma completo della festa

Il programma del Palio prevede diversi appuntamenti e competizioni per l’assegnazione del titolo.

Sabato alle 10, all’Oratorio, partenza della Caccia al tesoro, mentre all 14 la giuria inizierà il giro dei rioni per valutare gli addobbi più belli.

Alle 20,30 raduno nel piazzale dell’Oratorio con tutti i referenti dei rioni con i gonfaloni e saluto del sindaco e del parroco. Dopo il musical la giornata si chiude alle 22 con un brindisi per tutti.

Domenica alle 14,30 dopo la sfilata, in piazza San Maurizio si terrà la premiazione dei rioni e l’assegnazione del Palio 2022.

Qui il programma del Palio dei rioni