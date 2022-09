A Vergiate oratorio in festa: basket, musica e buon cibo

Dopo l’ avventura dell’oratorio estivo e le esperienze in montagna per preadolescenti e adolescenti – quest’anno a Cogne –, la Comunità Pastorale di Vergiate sarà nuovamente coinvolta in una serie di iniziative indirizzate ai più giovani e alle famiglie grazie alla festa dell’oratorio, dal 21 al 25 settembre, ricca di proposte rivolte a ogni fascia d’età che vive l’oratorio.

«A guidare l’anno oratoriano in procinto di cominciare sarà il tema “Sostare con te”, una frase in grado di sottolineare il desiderio di (tornare a) stare insieme e, soprattutto, di soffermarsi sulla bellezza del rapporto con l’altro/a e con Dio – spiegano gli organizzatori – . Il programma della festa esplicita l’intenzione della Comunità Pastorale, in particolare dei più giovani, di voler festeggiare l’apertura di un anno che, tra le molte ricorrenze, includerà il 40° oratorio estivo. Per ripartire con entusiasmo ed energia tutto inizierà già mercoledì 21 con la serata dedicata ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato all’esperienza estiva in montagna: cena e un momento di condivisione insieme alle loro famiglie.

Si continuerà giovedì 22 e venerdì 23 con due cene che coinvolgeranno rispettivamente bambini e bambine delle scuole elementari e delle scuole medie, che avranno l’occasione di ritrovarsi insieme per giocare con gli animatori dell’oratorio estivo. Il clou dei festeggiamenti, però, sarà nel weekend. Sabato pomeriggio, in occasione del rifacimento del campo da basket, si giocherà la prima edizione del torneo di basket 3 contro 3; a seguire premiazione e possibilità di fermarsi a cena in attesa del concerto serale: ospite, alle ore 21.00, la tribute band “Nient’altro che noi”, con brani celebri di Max Pezzali e degli 883.

La domenica ci sarà la giornata conclusiva, rivolta a tutte le famiglie. La mattina sarà possibile partecipare alla fiaccolata, che alle ore 5.30 partirà in direzione Busto Arsizio e attraverserà molti comuni limitrofi fino all’arrivo a Vergiate per l’inizio della Santa Messa in oratorio, alle ore 11.15.

Al termine della celebrazione don Alessandro benedirà il nuovo campo da basket e sarà possibile fermarsi a pranzo, a cura degli Alpini di Vergiate. Nel pomeriggio gli animatori e gli educatori organizzeranno i tradizionali giochi a stand per tutte le età, ma non solo; sarà un pomeriggio di condivisione e di incontri, che continuerà fino alla merenda e all’estrazione della lotteria. Si terminerà intorno alle ore 17.30 con il lancio dei palloncini (bio) e una preghiera conclusiva».

Per i momenti conviviali rivolti alle diverse fasce d’età e per la fiaccolata è richiesta l’iscrizione online sul sito www.cpvergiate.it entro le date indicate. Per ogni informazione è possibile scrivere all’indirizzo mail oratorio@cpvergiate.it.