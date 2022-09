Via Francisca del Lucomagno e chiesetta di San Vitale, a Gorla Maggiore si racconta del bello che c’è

Dopo il grande successo delle visite alla Torre Colombera e a piazza Martiri della Libertà, proseguono le visite guidate in giro per Gorla Maggiore, nei luoghi di maggiore interesse storico e culturale.

Un progetto dell’Assessorato alla Cultura per contribuire alla crescita di una maggiore consapevolezza dei gorlesi delle ricchezze presenti nel loro paese e far conoscere Gorla Maggiore anche agli abitanti dei comuni limitrofi.

Domenica 11 settembre sarà la volta della chiesetta di san Vitale, il piccolo santuario affacciato sulla valle tanto apprezzato dai cittadini e oggetto negli ultimi anni di lavori di sistemazione delle aree limitrofe alla chiesa, con il collegamento al fondovalle attraverso la vecchia mulattiera.

San Vitale e la sua storia, i suoi affreschi, ma anche la sua vicinanza alla parte bassa del paese: oltre all’approfondimento sul santuario, infatti, l’incontro di domenica parlerà della via Francisca del Lucomagno, l’antico cammino che dal lago di Costanza si collega a Pavia, entrando a Ponte Tresa in territorio italiano e passando dalla valle Olona. Una via sempre più conosciuta e apprezzata da pellegrini e turisti, con la potenzialità di mettere in luce le peculiarità e i tesori del territorio.

L’appuntamento è alle 15 alla chiesetta di san Vitale.