Villa Baragiola, presentazione a Varese del progetto di riqualificazione

Il progetto di riqualificazione di Villa Baragiola sarà al centro di una presentazione pubblica che si svolgerà martedì 20 settembre alle ore 20.30 nella sala dell’oratorio di Masnago in via Bolchini 4. Durante la serata saranno presenti sindaco, assessori, tecnici e progettisti per avviare il percorso di progettazione partecipata che porterà al recupero e restauro dell’antica Villa Baragiola, abbandonata da anni, la valorizzazione del parco, la creazione di nuovi servizi con funzioni culturali e sociali.

Verranno organizzati dei tavoli di lavoro per condividere il percorso della progettazione nei vari ambiti di intervento e accogliere le osservazioni e i suggerimenti di associazioni, cittadini e realtà presenti.

«Villa Baragiola, con il parco e il suo patrimonio storico edilizio, è al centro di un intervento di riqualificazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – L’obiettivo è quello di valorizzare e restituire a quartiere e città un complesso di eccezionale valore e ancora poco conosciuto. Un intervento, finanziato dal PNRR, che si inserirà nel percorso di rigenerazione e valorizzazione dei nostri parchi storici».

I cittadini interessati ad approfondire e conoscere il progetto possono dunque partecipare all’evento che è aperto a tutti.