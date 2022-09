A Villa Fantoni di Sangiano il concerto della Filarmonica Concordia di Leggiuno

Appuntamento a Sangiano per venerdì 16 settembre, dalle ore 18.00, a Villa Fantoni. In programma il concerto di fine estate con la Filarmonica Concordia di Leggiuno per una serata da vivere insieme, godendo della magia di una delle ultime sere estive.

L’entrata sarà libera e saranno gradite offerte a sostegno della scuola di musica. Al concerto seguirà un aperitivo offerto.