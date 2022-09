A Villa Recalcati la presentazione del libro “Ricordi e pensieri di una vita”

Il libro “Ricordi e pensieri di una vita” di Martino Pirone non poteva che essere presentato nel luogo in cui l’autore ha speso una buona metà della sua operosa esistenza.

Andato in pensione come direttore amministrativo contabile con funzioni di economo e consegnatario della Prefettura di Varese, dopo quarant’anni al servizio dello Stato e dei cittadini, dà appuntamento alla presentazione dell’opera nella Sala convegni di Villa Recalcati, coordinata da Doriana Giudici.

Oltre l’autore interverranno Edoardo Zin – Professore della Scuola Europea, Paolo Tolu -scrittore e critico d’arte, Rocco Cordì – Presidente dell’ANPI varesina, inoltre parteciperanno il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ed il sindaco di Varese Davide Galimberti.

Il libro è l’estensione d’una precedente edizione pubblicata nel 2011, arricchita da ricordi e pensieri di un soggetto attento al bene comune perseguito nell’attività lavorativa, in cui ha sapientemente coniugato il rispetto delle Istituzioni e delle Leggi alle esigenze dei cittadini. L’opera ripercorre ottant’anni di storia sociale e politica del nostro Paese. Al traguardo degli 83 anni, racconta una storia vissuta da milioni di italiani come lui che, nel 1958 si trasferì dal natio Monteforte Irpino antico e nobile borgo nei pressi di Avellino, nella nostra provincia ove svolse per un decennio varie attività: operaio, impiegato comunale, agente d’assicurazione completando l’iter con l’assunzione presso la Prefettura di Varese.

Del paese d’origine offre un’appassionata descrizione puntualizzando luoghi e stili di vita civile e religiosa simile ad altri paesi del Mezzogiorno. I quarant’anni in servizio negli uffici della nobile Villa Recalcati è una interessante miscela di momenti sia istituzionali che privati e di ritratti di colleghi, superiori e Prefetti con cui ha collaborato guadagnandosi rispetto e stima.

Da sempre attento ai problemi sociali, l’autore non ha mancato di rilevare lacune nella scuola, giustizia e sanità. Nella Parte Seconda del libro dedicata ai “ricordi e pensieri” d’un funzionario dello Stato in pensione, si leggono con grande interesse passi in cui Martino, mettendo a frutto la sua conoscenza delle Istituzioni e le modalità di spesa del denaro pubblico, critica gli sprechi nella P.A. e della classe politica fornendo dettagliate proposte di riforme e tagli salutari. Un vero e proprio “Programma di Governo” che il Pirone inviò nel 2014 al neopresidente del Consiglio Matteo Renzi!

A partire dal 2008 rivolse altre sollecitazioni finalizzate ad interventi d’equità sociale al PdC Silvio Berlusconi,

Enrico Letta e a Giuseppe Conte… ma tali note sono rimaste ahimè, ancora una “vox clamantis indeserto”

Il libro, curato dal team Rossoquadro, è in vendita su Amazon.

VILLA RECALCATI – Piazzale Libertà – VA

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2022 – ore 18