Visita lampo di Matteo Renzi nel Varesotto in un’azienda del territorio

Matteo Renzi in visita in provincia di Varese ad un’azienda del territorio. Nella giornata di oggi, lunedì 12 settembre, il leader di Italia Viva farà visita all’azienda Nau! (Via Mazzucchelli 7, Castiglione Olona) insieme a imprenditori e professionisti del territorio. Una visita lampo a cui seguirà un secondo appuntamento a Como dove Renzi sarà in visita alla Fondazione Cometa per un confronto sulle prospettive del terzo settore e dell’economia sociale nella risposta ai bisogni e nella generazione di valore nelle nostre comunità.