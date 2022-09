I voti del Varese: doppietta da applausi per Ferrario gol e assist per Foschiani

Il Varese non brilla ma vince 3-1 contro l’Alcione e inizia il campionato di Serie D con tre punti molto importanti. Bene la difesa, che soffre il giusto e concede pochissimo – al netto della trattenuta di Mapelli nel recupero per il rigore per i milanesi -, ma sono diversi gli spunti positivi di questa prima domenica di campionato. Foschiani nel primo tempo mette sul piatto gol e assist, Monticone è insuperabile mentre Ferrario si prende la palma di migliore in campo con una doppietta bella – gol di testa e poi in acrobazia – ma soprattutto importante per sbloccare e poi chiudere una gara difficile.

LE PAGELLE

MOLERI 6,5: Risponde presente sui tentativi dell’Alcione, soprattutto nel finale. Conferma le buone indicazioni di Coppa

MAPELLI 6: Una gara di grande valore, peccato per quella trattenuta esagerata nel recupero che porta al rigore del 3-1 dell’Alcione

MONTICONE 7,5: Sempre presente, guida la difesa e non indietreggia di un millimetro

PARPINEL 6: Ancora indietro come preparazione e si vede ma in linea fa il suo

Malinverno 6: Pochi minuti per il suo esordio da varesino nello stadio di casa. Belle emozioni

FOSCHIANI 7: Nel primo tempo veste i panni di protagonista sfoderando l’assist per il primo gol di Ferrario e poi sfrutta al meglio l’indecisione di Montesano per siglare il momentaneo 2-0

Battistella 6: Entra con il piglio giusto e sulla destra fa cose buone

GAZO 6: Solito carattere da combattente e a centrocampo porta solidità

Premoli 6: Dentro nel finale per dare maggiore fisicità alla squadra

DISABATO 6,5: Tante belle giocate, alcune delle quali molto importanti per non lasciare spazi all’Alcione

PIRACCINI 6: Ancora non gira al meglio ma il suo lavoro per la squadra è fondamentale

PASTORE 6,5: Parte nervoso, poi si scioglie e nella ripresa riesce a giocare con maggiore lucidità

FERRARIO 8: Grande ritorno per lui al “Franco Ossola”. Due reti tanto belle quanto importanti per aprire e chiudere una gara difficile. Meritatissimi gli applausi del pubblico varesino

Cappai 6: Lotta nel finale per tenere lontano il pallone dall’area biancorossa. Va anche vicino al gol ma il portiere avversario gli toglie la palla dall’angolino