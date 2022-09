I voti del Varese: Mapelli difende e segna, incornata vincente di Piraccini

Il Varese pareggia 2-2 in casa contro il Seregno al termine di una gara piena di episodi da analizzare. La squadra biancorossa gioca bene, con carattere e positività ma paga caro un paio di situazioni che si potevano gestire meglio. Serve però qualcosa in più dai giovani che entrano nel finale per chiudere la partita. Le capacità ci sono, serve tirarle fuori.

I VOTI

MOLERI 6: Subisce due gol di bella caratura sul quale può fare poco. Si concede un paio di uscite a vuoto che però non paga

MAPELLI 6,5: Non sbaglia nulla e va ancora a segno, come sette giorni fa su azione d’angolo

MONTICONE 6: Bella gara, di gran carattere. Peccato che Diop segni quando lui in marcatori

PARPINEL 6: Meglio rispetto alle ultime uscite. Attento, anche se ancora non al massimo

FOSCHIANI 6: Gestisce bene le due fasi, come al solito. Poco preciso però in fase offensiva

Scarpa 6: Entra con buon piglio, anche se non ha tanti palloni da giocare

PREMOLI 6: Bene in fase di rottura, ancora impreciso dove conta, con un paio di occasioni sotto porta che potevano essere sfruttate meglio

DISABATO 6,5: Fa girare la squadra al meglio, ma ci mette anche tanta lotta in mezzo al campo. Peccato per l’errore che porta al vantaggio del Seregno

Malinverno 5,5: Meglio come atteggiamento ma anche oggi ha un calcio di punizione importante da mettere in mezzo all’area e sbaglia la misura

PIRACCINI 6,5: Segna su calcio d’angolo di testa, non propriamente la sua migliore abilità, ma si fa trovare pronto

Goffi 5,5: Dentro per il recupero, si fa rubare un paio di palloni che poteva gestire meglio

TRUOSOLO 6: Spinge bene e anche in difesa oggi fa buone cose. In crescita e presente fino all’ultimo

CAPPAI 6: Buona prestazione, ci mette tanta grinta ed è sempre presente nel gioco. Peccato per quel colpo di testa che poteva avere miglior fortuna

Pastore 6,5: Entra e fa la lotta, ne esce con il turbante dopo un calcio sulla testa e tanta rabbia per quel fallo che gli hanno fischiato nel recupero e che avrebbe portato al 3-2

FERRARIO 6: Tanti palloni giocati, fa sentire la sua presenza, ma non ha grandi occasioni da gol