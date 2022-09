I voti del Varese: quattro gol sono troppi, la difesa questa volta tradisce

Il Varese perde 4-3 in casa della Virtus CiseranoBergamo al termine di una partita nata male e proseguita con tante difficoltà. A tradire oggi è la difesa che concede quattro gol e viene infilata dagli attaccanti bergamaschi con troppa facilità. Anche chi subentra non riesce a cambiare la gara con prestazioni sotto la sufficienza.

I VOTI

MOLERI 5,5: Non grandi errori, ma raccoglie quattro palloni dalla sua rete e non ha fatto miracoli

MAPELLI 5,5: Prova a riaprire la gara con il gol ma oggi soffre e Panatti lo fa fuori con un tunnel prima del quarto gol

MONTICONE 6: È quello della retroguardia che prova a tenere la barra dritta, ma anche lui ha qualche colpa

PARPINEL 5: Giornata no e condizione ancora da perfezionare. Si fa spazzare via con una spallata da Bertoli sul terzo gol virtussino. Con la sua fisicità non se lo può permettere

Battistella 5,5: Qualche minuto alla fine ma non si vede praticamente mai

FOSCHIANI 6: A destra fa bene ed è uno dei pochi che non va sotto la sufficienza

PREMOLI 5,5: Qualche buon recupero ma anche diversi errori in impostazione. Anche sotto porta difetta di mira

DISABATO 6: Una punizione magistrale per il momentaneo 2-2 ma anche diverse disattenzioni. Il secondo gol bergmasco parte da un suo malinteso

Malinverno 5: Dovrebbe dare maggiori geometrie alla squadra ma viene travolto dal ritmo dei bergamaschi e sbaglia anche diversi calci piazzati

PIRACCINI 5,5: Benino nel primo tempo, nella ripresa sembra andare subito in riserva e non riesce a stare dietro agli avversari

Cappai 5,5: Si vede poco e male. Non ha grandi palloni da gestire ma non crea occasioni

TRUOSOLO 5,5: Bene in fase di spinta, meno dietro

Goffi 5,5: Dovrebbe entrare con il coltello tra i denti e invece gioca di fioretto. Serviva altro oggi

PASTORE 5,5: La voglia non manca mai ma litiga dal primo minuto con l’arbitro, si prende un’ammonizione per proteste e perde energie utili per la gara

FERRARIO 6: Timbra anche oggi il cartellino ma spreca un altro paio di buone opportunità. Nel finale viene marcato strettissimo