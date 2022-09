I voti della Pro Patria: Del Favero para il rigore ma ha due gol sulla coscienza. Piu ci prova

La Pro Patria cade 3-0 in casa del Padova e subisce la prima sconfitta in campionato. Una gara difficile per i biancoblu che subiscono l’intraprendenza dei biancoscudati, vengono travolti nel primo tempo e non riescono a rimettere la gara in carreggiata. Le pagelle dei tigrotti non possono che essere negative, a vari livelli. Anche Del Favero, che para un rigore a Dezi, ha qualche colpa sui due gol di Liguori che spaccano il match.

I VOTI

DEL FAVERO 5,5: Due gol subiti sul suo palo, poi si rifà parando il rigore di Dezi

SPORTELLI 5: Spaesato e poco convinto. Suo il fallo da rigore, poi parato

Vaghi 5,5: Anche lui lascia un paio di palloni per strada che però i giocatori del Padova non sfruttano

LOMBARDONI 5,5: Anche lui non al meglio, lascia il campo nel primo tempo per infortunio, ma prima deve spendere un cartellino giallo per fermare un’azione pericolosa del Padova

Saporetti 5,5: Prova a reggere in difesa ma vede i giocatori del Padova arrivare da tutte le parti

BOFFELLI 5,5: Prima a sinistra, poi centrale, oggi non convince, così come la squadra. Pecca anche di nervosismo

Castelli 5,5: Pochi palloni giocati e giocabili

VEZZONI 5,5: Prova a fare qualcosa di positivo, si avvicina alla sufficienza, ma serviva qualcosa in più

NICCO 5,5: Anche lui a centrocampo non riesce a fare filtro come dovrebbe. Anche in attacco pecca di precisione

BRIGNOLI 5,5: Ancora da regista, prova a far girare la squadra ma perde presto la bussola

PIRAN 5,5: Parte bene con un paio di palloni recuperati, poi però sbaglia lo stop al limite dell’area che porta al gol dell’1-0 e non riesce ritrovare il giusto ritmo

Citterio 5,5: Si vede davvero poco, nonostante nel secondo tempo gli spazi siano più ampi

NDRECKA 5,5: È ordinato in campo, prima sulla fascia sinistra, poi da mezzala. Ma non basta

Bertoni 5,5: Gestire la palla su un campo così rovinato è difficile

STANZANI 5,5: Servito male dai compagni, quando ha la palla tra i piedi non riesce a fare molto

PIU 6: Si merita la sufficienza perché è l’ultimo a smettere di crederci, non a caso ci prova anche in pieno recupero, trovando però pronto Donnarumma