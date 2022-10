 Amministrazioni locali e #varesedoyoubike: l’interesse cresce

Un viaggio nelle principali località del Varesotto ci dice che il progetto cicloturistico #varesedoyoubike, sviluppato da Camera di Commercio, già piace ed è entrato nella sensibilità delle amministrazioni locali come un moderno mood che sfrutta l’incremento delle due ruote a pedali. Un incremento che, complice il lockdown, ha segnato un +20% di ciclisti nel 2020 rispetto all’anno precedente.

Gli amministratori sembrano quindi consci della potenzialità che le bici assicurano allo sviluppo del territorio, con un euro di investimento che ne restituisce 3,5 e ogni chilometro di percorso ciclabile che genera un indotto annuo di 110mila euro per la zona attraversata, come emerge da dati resi noti da Fiab, la Federazione italiana delle associazioni ciclistiche. «C’è ampia sensibilità sul tema, stiamo investendo parecchio sulle ciclabili in tutto il territorio», spiega Emanuele Antonelli, nella sua veste di presidente provinciale.

Una visione che, a livello locale, si riflette sulle scelte politiche di tutte le amministrazioni nelle principali città (foto, Instagram varesesportcommission).

Per Augusto Airoldi, sindaco di Saronno, «le ciclabili rappresentano uno dei punti importanti del nostro progetto per la città». Ciclabili che nella “città degli amaretti” non solo affrontano la sfida dei progetti urbani, ma anche si collegano coi percorsi esistenti, proiettati verso le direttrici delle aree “Valle e Medio Olona” e “i Longobardi del Parco Rto“, “Parco Pineta” e “Alto Olona tra valli e cave”.

A Gallarate, poi, il piano di regolazione urbana si sposa con la possibilità di raggiungere le piste che si dipanano sull’intero arco del Parco del Ticino: «già dal 2016 abbiamo dato vita a un’iniziativa col campione Ivan Basso che ha vinto il premio “una bicicletta in sicurezza” per la sensibilizzazione all’uso delle due ruote a pedali: se non è possibile realizzare ciclabili in ogni parte della città, è invece fondamentale puntare sul rispetto delle regole della strada per ogni soggetto che ne fruisce», spiega il sindaco Andrea Cassani.

Per l’assessore alla Mobilità del Comune di Busto Arsizio, Salvatore Loschiavo, l’idea di collegare le piste cittadine ai percorsi che lambiscono la città rappresenta un passo importante così da «collegare le varie piste per farle divenire ciclovie».

Più a Nord, il sindaco di Varese, Davide Galimberti, spiega che la città sta pianificando una vasta rete di ciclabili grazie a fondi europei per 3 milioni: «sono diverse le azioni intraprese dall’amministrazione», anche in merito alle incredibili opportunità di collegamento con i circuiti di #varesedoyoubike che da qui si dipanano raggiungendo i laghi e le vallate prealpine.

Su quest’area, l’iniziativa trova terreno fertile nella potenzialità raccontata dal sindaco di Luino, Enrico Bianchi: «Da noi, parte una ciclabile collegata con la Valcuvia che rappresenta un elemento importantissimo sia per le attività della città e quindi il benessere degli abitanti, sia per l’attrattività turistica sempre crescente».