In 13 mila al “Noi festival” ad Assago, l’evento che ha riunito oltre 500 chiese evangeliche italiane

“Sia la Samaritan’s Purse che la Billy Graham Evangelistic Association hanno stretti legami con l’Italia, dove abbiamo schierato un Emergency Field Hospital a Cremona, primo epicentro della pandemia di Coronavirus nel 2020 – ha commentato sui suoi canali social Franklin Graham -. E stasera, oltre 13.000 persone hanno gremito il Mediolanum Forum di Milano per il NoiFestival: uno sforzo in collaborazione con oltre 520 chiese! Ho condiviso questa sera che qualunque cosa sia sbagliata, qualunque montagna ci sia di fronte a te, Gesù Cristo è la risposta. Gesù disse: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me» (Gv 14,6) e, come Nicodemo, forse vorresti venire a Gesù. Tutto quello che devi fare è essere disposto a voltare le spalle ai tuoi peccati e, con fede e pentimento, accettare Gesù Cristo nel tuo cuore e nella tua vita”.