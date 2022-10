I 135 anni del bar Tettamanzi di Malnate si festeggiano con un libro e un reading di poesie

E’ un grande compleanno quello del Borsa Tettamanzi di Malnate: sono infatti 135 le candeline che soffia il locale nato del centro di Malnate nel 1887.

L’importante anniversario è stato festeggiato in una sala consiliare gremita, dove sono stati declamati i racconti e le poesie malnatesi degli amici scrittori che hanno sempre animato il bar in questo secolo. Nella serata, è stato anche distribuito il libretto delle poesie, interpretate per l’occasione dall’attore Omar Maestroni, nipote dello scrittore Alfredo.

A presentare la serata Francesca Mauri e l’Accademia dei Curiosi: tra gli spettatori entusiasti anche il sindaco Irene Bellifemmine.