I 15 anni del PD Lombardo: mobilitazione nel fine settimana in vista delle Regionali

In occasione del quindicesimo compleanno del Partito Democratico, un anniversario che arriva in un momento complicato, a pochi giorni dall’insediamento della XIX Legislatura, in cui il PD siederà tra i banchi dell’opposizione, il PD Lombardo organizza per il fine settimana una mobilitazione, tra assemblee, iniziative e banchetti in tutte le province. Un invito a tutti i militanti, ai volontari e ai simpatizzanti per discutere e confrontarsi in vista del prossimo congresso e delle elezioni Regionali in primavera.

«Come PD Lombardo, abbiamo analizzato già nell’ultima Direzione regionale i risultati delle politiche della nostra regione e delineato impegni e obiettivi che ci accompagneranno da qui alle elezioni regionali della prossima primavera – spiega il segretario regionale Vinicio Peluffo – Un percorso che rilancerà la nostra azione simbolicamente il 14 ottobre, nell’anniversario della nascita del Partito Democratico, che ci vedrà impegnati a discutere nei nostri Circoli, nelle piazze e tra i nostri concittadini. Perché dal confronto nascono le idee e le soluzioni, anche nei momenti difficili come quello che stiamo vivendo politicamente ed economicamente».

«Nonostante l’esito negativo delle ultime elezioni, se guardo agli ultimi quindici anni, rimango ancora oggi convinto della necessità di aver avuto e di avere in Italia una forza politica come il PD – continua Peluffo – In tutti questi anni, seppure con errori, il PD è stato un protagonista responsabile per la vita delle Istituzioni e dei cittadini. Abbiamo pagato un prezzo nelle urne per la nostra coerenza e serietà, non siamo riusciti a farci capire, non siamo riusciti a cogliere le paure di questo frangente, ma la strada da seguire è quella di costruire l’opposizione: siamo una forza democratica che agirà sempre contro le derive sovraniste e populiste. Per questo in questi mesi abbiamo lavorato, e continueremo a farlo, su alleanze che portino alla nascita di una coalizione che nel 2023 cambi finalmente l’amministrazione regionale. La Lombardia ha davvero bisogno di una nuova guida».

Tutte le iniziative del fine settimana sono consultabili sul sito del partito www.pdlombardia.it e sul profilo Facebook https://www.facebook.com/pdlombardia/