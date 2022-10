I 5 Stelle chiedono una zona di “protezione speciale” per la Brughiera di Lonate Pozzolo

La revisione del masterplan Malpensa 2035 e istituzione di un sito di importanza comunitaria e di una zona di protezione speciale nell’area a tutela della brughiera del Gaggio: lo chiede il Movimento Cinque Stelle, che a tal proposito presenterà una mozione, a firma Cenci e De Rosa, durante il Consiglio regionale di martedì 4 ottobre.

I consiglieri Cenci e De Rosa dichiarano così: «Abbiamo ottenuto di poter portare in aula una questione che sta particolarmente a cuore del territorio. Ovviamente non chiediamo di fermare i lavori, ma di realizzare le opere con un criterio tale da consentire la tutela dell’ambiente e della biodiversità che caratterizza la brughiera del Gaggio. Chiederemo al Consiglio regionale di impegnare la Giunta, al fine di ottenere: la momentanea sospensione del protocollo di intesa, relativo al masterplan 2035 dell’Aeroporto della Malpensa, firmato in data 6 Giugno 2022 da Regione Lombardia, ENAC, SEA, CUV e Provincia di Varese. Questo affinché sia valutato oltre al danno ambientale, anche il probabile danno economico, derivante dalle sanzioni di una possibile procedura di infrazione comunitaria e di conseguenza rivalutata la fattibilità delle situazioni proposte dal Parco del Ticino. Regione Lombardia deve riconoscere ciò che è già chiaro al territorio ovvero che la Brughiera del Gaggio è un’area a elevata naturalità, che rappresenta un habitat di grande valore ecologico per il sud d’Europa e pertanto va salvaguardata e non deve essere utilizzata come area di espansione del Cargo City».

«Chiediamo infine di attivarsi presso il Ministero competente affinché all’interno dell’area della brughiera sia istituito un Sito di Importanza Comunitaria e di una Zona di Protezione Speciale» così i consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle, Roberto Cenci e Massimo De Rosa, annunciano la presentazione, e la prossima discussione, della mozione “Revisione del masterplan “Malpensa 2035” e Istituzione di un SIC/ZPS nell’area della brughiera del Gaggio”.