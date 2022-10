90° anniversario delle Crocerossine di Varese: celebrazione bis con Letizia Moratti

Un pomeriggio speciale per festeggiare nuovamente il 90° anniversario del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana di Varese, a distanza di alcuni mesi dal convegno che si era tenuto lo scorso 24 giugno al Palace Grand Hotel di Varese.

Chi ha voluto fortemente il bis della celebrazione delle Crocerossine di Varese è stata l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia, che con il suo staff ha trascorso alcune ore presso la sede di via Dunant per conoscere le rappresentanti delle Infermiere Volontarie e immergersi in un tour esplorativo che ha permesso al Presidente Angelo Bianchi e ai volontari C.R.I. presenti, di descrivere e spiegare la struttura delle attività e dei luoghi che compongono il Comitato di Varese della Croce Rossa.

“Siamo stati lieti di poter presentare all’assessore Moratti le nostre instancabili Infermiere Volontarie” ha confermato il dott. Angelo Michele Bianchi Presidente del Comitato che ha proseguito “e aver potuto condividere le criticità che esistono e anche i grandi traguardi raggiunti e i prossimi obiettivi che ci poniamo, come rappresentanti territoriali della Croce Rossa Italiana”.

Il Presidente Angelo Bianchi, con tutte le rappresentanti del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana di Varese, e insieme a tutti i volontari e i dipendenti del Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate sono stati lieti di condividere questo tempo con l’Assessore Moratti che ha dimostrato interesse, attenzione, e la piena adesione al motto “Ama, conforta, lavora, salva” che caratterizza la vocazione delle Infermiere Volontarie.

Ci auguriamo che anche questo momento di condivisione possa essere utile per aumentare il già copioso numero di allieve che animano il corso di formazione per Infermiere Volontarie (il corso ha una durata biennale e comprende attività didattiche sia teoriche che pratiche presso strutture ospedaliere), possa crescere ancora di più per formare le Crocerossine del futuro.

Per informazioni sul corso e relativo piano di studi potete inviare una mail all’indirizzo

Crocerossine.scuola@crivarese.it

oppure per lasciarci i Vostri dati e venire successivamente contattate compilate il form al seguente

link:

https://forms.gle/vk3GN1yXJEURYeEPA