A La Tela di Rescaldina la presentazione del libro “La banda dei Biscotti”

Domenica 16 ottobre alle ore 11.00, torna a Rescaldina la banda dei biscotti, per raccontare ancora una volta la storia di Libera, e suoi amici piccoli e grandi. Un libro per grandi lettori da 8 anni in su. A seguire ci sarà dell’intrattenimento a cura di Martin Stigol , autore del libro pubblicato da Asinelli editori.

Appuntamento all’osteria sociale La Tela in Via Provinciale Saronnese, 31 a Rescaldina.