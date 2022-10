A Legnano torna lo Urban Lake Street Food Festival con la Contrada San Magno

Questo fine settimana, dal 7 al 9 ottobre, a Legnano torna lo Urban Lake Street Food Festival con cibo di strada nazionale ed internazionale. L’evento è organizzato dalla Contrada di San Magno in collaborazione con Confcommercio Legnano, Distretto del Commercio LegnanoOn e Chocolat Pubblicità, e il patrocinio del Comune di Legnano.

Orario

Venerdì dalle 18 alle 00

Sabato dalle 11 alle 00

Domenica dalle 11 alle 23

All’evento parteciperanno diversi Food Truck come Arts Burger (che servirà Hamburger Gourmet), Zucchiati Food (dove si potranno mangiare bombette, arrosticini e lo gnocco fritto), si potrà gustare il pesce fritto di The Trailer Just Food, le polpette e le olive ascolane di Zaperoco, i panini siciliani con pesce e spiedini di pesce di Pappa’s, i panzerotti e la cucina pugliese di Panzerotti & Friends, la carne alla griglia di Ferrari Fausto, le tapas e la paella spagnola di Las Bravas, il Picanha Brasiliana di Pihanhas Cube, le churros di Churritos, la pasta fresca e il prosecco di Uainfud e il cannolo siciliano.

Saranno presenti anche molti punti “beverage” in collaborazione con la Contrada San Magno, gli aperitivi e gli spritz de La Spritzeria.

Saranno consentiti: il parcheggio Cantoni con ingresso da via Tirinnanzi, il parcheggio ex pretura con ingresso da via Girardelli (l’ingresso da via Matteotti sarà inaccessibile), il parcheggio di piazza Carroccio e il parcheggio del mercato.