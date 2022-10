A Saronno si va a scuola da quattro province diverse

La Provincia di Varese ha fatto la fotografia dello stato della rete scolastica per l’anno 2022/2023 in previsione del prossimo anno scolastico.

Detto che si registra una forte contrazione nel primo ciclo mentre il numero di allievi del secondo ciclo cresce, emerge un aspetto interessante soprattutto per quanto riguarda il comparto del Saronnese.

Si tratta del pendolarismo in entrata, fenomeno più volte segnalato negli anni dagli enti preposti: nell’anno scolastico 21/22 risultano essere presenti nelle scuole della provincia di Varese 6.429 allievi non residenti in provincia, pari a circa il 17% degli iscritti totali. La situazione più evidente si trova nella città di Saronno nella quale sono presenti 5 istituti superiori pubblici e dove la presenza di pendolari dalle limitrofe province consta in 3.208 allievi, in un range che va dal 45% al 62,5% di presenze per istituto scolastico. La Provincia di Varese ha più volte segnalato la difficoltà di sostenere il carico economico che deriva da questo sbilanciamento che costa annualmente oltre 1 milione e mezzo di euro (dato che si traduce in un costo di 250 euro ad allievo per ogni anno) e che si riflette nelle dimensioni delle classi e degli spazi, nella gestione del trasporto pubblico e in una serie di problematiche logistiche nella programmazione.

Nelle scuole saronnesi sono registrati nell’Istituto Comprensivo Ignoto Militi (4 plessi: Collodi, Ignoto Militi, Rodari e Bascapè) 906 iscritti; all’Aldo Moro (4 plessi: San Giovanni Bosco, Vittorino da Feltre e Aldo Moro) 701 iscritti; alla Leonardo Da Vinci (3 plessi: Pizzigoni, Damiano Chiesa e Da Vinci) 979 iscritti.

Nel Saronnese l’istituto comprensivo di Gerenzano conta 955 iscritti, Cislago 735, Uboldo 1346, Caronno Pertusella 1524.

Le scuole superiori di Saronno, come detto molto frequentate da studenti provenienti da altre province, vedono gli iscritti così suddivisi: all’Ipia Antonio Parma 808 iscritti, all’Itet Zappa 1197, all’It Tecnologico Riva 1232, al Legnani 1667 (il più grosso liceo classico della provincia di Varese), al liceo scientifico GB Grassi 990.