A Varese la presentazione del libro “Emilio Alemagna. Architetto nella Lombardia post unitaria”, a cura di Elisabetta Luna

Giovedì 20 ottobre, alle 18, nella Sala Morselli della Biblioteca Civica in Via Luigi Sacco a Varese, presentazione del libro “Emilio Alemagna. Architetto nella Lombardia post unitaria”, un lavoro di Elisabetta Luna. Insieme all’autrice interverrà il professor Antonio Orecchia

Nella presentazione dell’evento, si ricorda che «Emilio Alemagna si fece notare e apprezzare come esponente di quel ceto dirigente lombardo che faceva della “dignità del lavoro” la cifra, la caratteristica della regione. Architetto e ingegnere, viaggiò all’estero – recependo le innovazioni europee – e in breve si affermò tra i più noti protagonisti del suo campo: partecipò alle Esposizioni universali, progettò ville, giardini, assurse a membro dell’Accademia di Brera e a membro della giuria nel concorso per la facciata del Duomo. Grandi successi, insieme a molti altri progetti… del resto, è sufficiente ripercorrere l’elenco dei suoi interventi per comprendere quanto l’architetto Alemagna abbia inciso nella “costruzione” del Paese, attraverso i suoi lavori solidi ma raffinati ed eleganti. Ripercorrere attraverso le opere di Emilio Alemagna l’evoluzione storica, sociale e culturale della Lombardia è stato per me entusiasmante per capire e conoscere meglio Milano. La sua posizione geografica ha da sempre facilitato gli scambi con l’Europa ed è stata un importante centro commerciale e culturale»