Abilità Diverse fa festa a Rescaldina con Christian Plotegher, il parrucchiere dei bambini autistici

È al lavoro ormai da due anni anche se con denominazioni diverse, ora per Abilità Diverse, associazione di promozione sociale presieduta da Morena Manfreda di Rescaldina che si occupa di tutelare le persone autistiche e con disabilità cognitive e di promuovere progetti di inclusione, è arrivato il momento di farsi conoscere. E per farlo ha scelto di fare squadra con l’associazione Forbici a Cuore di Christian Plotegher, parrucchiere di Trento che ha deciso di dedicare al taglio dei capelli ai bambini autistici l'”ora della quiete”, un tempo poco rumoroso e non affollato che non diventi per loro fonte di stress.

Plotegher per il suo gesto è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, e domenica 9 ottobre sarà all’oratorio di Rescaldina per tagliare i capelli di bambini e ragazzi dell’associazione, per i quali è stato organizzato anche un momento di festa con giochi e taglio della torta. Scelte come la sua sono i gesti che Abilità Diverse si augura di vedere sempre più spesso, tanto che l’associazione nei mesi scorsi si è mossa, con la collaborazione del consigliere regionale Luigi Piccirillo, ha lavorato per la presentazione di una proposta di legge «per formare in Lombardia i parrucchieri e sensibilizzarli rispetto all’autismo e alle disabilità cognitiva, in modo che possano prestare un’attenzione particolare alle difficoltà di queste persone».

«Come associazione stiamo lavorando per creare una rete a livello nazionale in modo che tutti i parrucchieri di Italia possano essere formati per approcciarsi a persone che hanno difficoltà anche in attività “semplici” come il taglio dei capelli, che per autistici e persone con disabilità cognitive e per le loro famiglie possono diventare grandi scogli – spiega Morena Manfreda -. L’iniziativa di domenica 9 ottobre sarà un buono modo per inaugurare sia l’associazione Forbici a Cuore, sia la nostra, cosa che finora a causa della situazione sanitaria non abbiamo potuto fare. Speriamo che progetti come quello di Christian Plotegher vengano promossi in tutta Italia e per questo abbiamo già costruito una buona rete che punta a sensibilizzare la società: c’è gente che non sa quali difficoltà possono vivere alcune famiglie, la società adesso come adesso non è sempre così sensibile, e speriamo che questa sia la prima di tante iniziative che possano non solo aiutare i nostri ragazzi, ma anche arricchire le persone volenterose di approcciarsi al mondo della disabilità».

Un nuovo tassello, quindi, per l’associazione Abilità Diverse che al netto delle trasformazioni lavora dal 2020 e offre alle famiglie che supporta un ventaglio di servizi che va dal counseling alla tutela legale, dall’assistenza come centro C.A.F. alla guida nella giungla della burocrazia, senza dimenticare i corsi ABA.