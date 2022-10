Accordo nel centrodestra per la squadra di Governo, Giancarlo Giorgetti vicino all’Economia

Dopo giorni di tensioni più o meno forti, siamo vicini al momento della definizione della squadra di Governo.

Nella riunione di lunedì 17 ottobre nella sede romana di Fratelli d’Italia sembra essere stato raggiunto un accordo tra la premier in pectore Giorgia Meloni (ricordiamo che è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a dover conferire l’incarico al presidente del consiglio e ai ministri) e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Anche con la Lega e i centristi sembrano andare definendosi ruoli e poltrone.

Giorgia Meloni sembra essersi decisa ad accettare l’ipotesi di avere due vicepremier, che dovrebbero essere il leghista Matteo Salvini e il forzista Antonio Tajani: a Salvini andrebbe il ministero alle Infrastrutture, mentre per Tajani si spalancherebbero le porte della Farnesina, il ministero degli Esteri.

Un varesino per il ministero dell’Economia: sembra sempre più concreta l’ipotesi che vuole al MEF Giancarlo Giorgetti, uomo forte della Lega, apprezzato anche a livello internazionale, nell’ultima legislatura ministro allo Sviluppo Economico. Sarebbe un ulteriore salto in avanti per il 55enne di Cazzago Brabbia.

Allo Sviluppo Economico un fedelissimo di Giorgia Meloni, Guido Crosetto, fondatore insieme a Meloni e La Russa di Fratelli d’Italia, mentre gli altri ministri in quota FDI potrebbero essere Adolfo Urso alla Difesa, Carlo Nordio alla Giustizia, Marina Elvira Calderone al Lavoro, Francesco Rocca alla Salute, Giuseppe Valditara all’Istruzione, Giordano Bruno Guerri alla Cultura, Raffaele Fitto agli Affari Europei, Chiara Colosimo a Giovani e Sport.

I ministri leghisti potrebbero essere Matteo Piantedosi agli Interni, Gian Marco Centinaio all’Agricoltura, Roberto Calderoli agli Affari regionali, Simona Baldassarre alla Disabilità.

Per Forza Italia la Transizione Ecologica a Gilberto Fichetto Fratin, Anna Maria Bernini a Università e Ricerca, Alessandro Cattaneo alla Pubblica amministrazione, Elisabetta Casellati alle Riforme. A Maurizio Lupi di Noi con l’Italia i Rapporti col Parlamento.

QUESTO IL POSSIBILE GOVERNO

PDC – on. Giorgia Meloni, Fdl

VICEPREMIER E INFRASTRUTTURE – sen. Matteo Salvini, Lega

VICEPREMIER E ESTERI – on. Antonio Tajani, FI

ECONOMIA – on. Giancarlo Giorgetti, Lega

SVILUPPO ECONOMICO – Guido Crosetto – FdI

TRANSIZIONE ECOLOGICA – sen. Gilberto Fichetto Fratin, Fl

DIFESA – sen. Adolfo Urso. Fdl

INTERNI – Matteo Piantedosi, Lega

GIUSTIZIA – on. Carlo Nordio, Fdl

LAVORO – Marina Elvira Calderone Fdl

SALUTE – Francesco Rocca, Fdl

ISTRUZIONE – Giuseppe Valditara, Fdl

UNIVERSITA’ E RICERCA – Sen. Anna Maria Bernini. FI

CULTURA – Giordano Bruno Guerri, Fdl

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – on. Alessandro Cattaneo, FI

AGRICOLTURA – Gian Marco Centinaio, Lega

RIFORME – Elisabetta Casellati FI

AFFARI REGIONALI – Roberto Calderoli, Lega

AFFARI EUROPEI – on. Raffaele Fitto, Fdl

DISABILITA’ – Simona Baldassarre, Lega

GIOVENTU’ E SPORT – on. Chiara Colosimo, FdI

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO – on. Maurizio Lupi, Noi

SOTTOSEGRETARIO ALLA PDC – sen. Giovanbattista Fazzolari, Fdl