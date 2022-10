Acinque Spa, dimissioni per l’amministratore delegato Paolo Soldani

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Acinque S.p.A. riguardo alle dimissioni dell’amministratore delegato Paolo Soldani

Si comunica che, in data odierna, l’Amministratore Delegato Paolo Soldani ha rassegnato le dimissioni da Acinque S.p.A. per perseguire nuove opportunità professionali all’interno del Gruppo A2A.

Le dimissioni decorreranno dal 30 novembre 2022 e, sino ad allora, il dott. Soldani manterrà tutti gli incarichi in seno al Gruppo Acinque.

Il Gruppo Acinque ringrazia il dott. Soldani per gli anni di preziosa collaborazione e per gli importanti traguardi raggiunti, formulando i migliori auguri per le prossime sfide professionali.

Si segnala che, sulla base delle informazioni disponibili, il dott. Soldani, alla data odierna, non risulta possedere direttamente o indirettamente azioni ordinarie di Acinque SpA e non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione procederà all’integrazione dell’organo amministrativo secondo quanto disciplinato dai Patti Parasociali e dallo Statuto (disponibili sul sito www.gruppoacinque.it). La nomina sarà resa nota al mercato nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.