Acinque village, festa in piazza a Varese per il nuovo brand

A Varese l’evento per presentare il nuovo nome alla comunità locale: giochi, sport, intrattenimento a misura di famiglie. Due giorni di festa in via Marconi

Acsm Agam dal primo di ottobre si chiama Acinque. Un nuovo nome, un nuovo logo. Il rebranding viene presentato alle comunità locali dei territori di riferimento all’insegna dello storico radicamento che lega la società alle aree in cui opera e di cui è espressione.

La prossima tappa è a Varese. Acinque village è in programma sabato 29 e domenica 30 ottobre dalle 10 alle 18, in via Guglielmo Marconi. Alle ore 11 di sabato l’apertura (e incontro con i giornalisti). La manifestazione prevede una coloratissima due giorni con sport, giochi, sorprese, divertimento a misura di famiglia. Un modo per promuovere il nuovo marchio e sottolineare che cambia il nome ma non le persone, gli uffici, i riferimenti per la clientela, i valori e i servizi dell’azienda.

Acinque è un nome semplice, chiaro, immediato, che rappresenta, con l’aiuto del pittogramma a 6 baffi, la forza che scaturisce dall’unione dei cinque soci pubblici con il Gruppo A2A; concetto rafforzato anche dal payoff “Energia che unisce” a sottolineare l’aggregazione fra le storiche utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio e Varese. Un unico brand per tutte le controllate consente al gruppo, una delle principali multiutilities del paese, di consolidare la propria capacità competitiva e di ricondurre ad un’unica realtà l’intera gamma delle attività proposte: vendita di energia e gas, raccolta e recupero rifiuti, interventi di efficienza energetica, teleriscaldamento, reti e smart city.