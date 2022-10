ACLI porta a Varese “EcceDiamo”, festival che combatte lo spreco e le eccedenze alimentari

Il festival annuale EcceDiamo, organizzato dalle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), un importante appuntamento di sensibilizzazione ed educazione per la cittadinanza in merito al tema delle eccedenze alimentari, arriva a Varese.

“Abbiamo immaginato questo festival come itinerante – ha spiegato il Vicepresidente delle ACLI nazionali Antonio Russo – questa è la settima provincia nella quale cerchiamo di portare una riflessione complessiva sul tema delle eccedenze alimentari, ma anche dello spreco. Abbiamo pensato a Varese perché qui abbiamo delle esperienze importanti e una disponibilità importante non solo dal punto di vista associativo delle ACLI locali, ma anche del comune, che si sta impegnando nello sviluppo di un’economia circolare”.

E prosegue: “Ci sono diversi punti sui quali stiamo puntando in questo festival – prosegue – Sicuramente il primo è di natura culturale, stamattina abbiamo incontrato alcune scolaresche di cinque scuole medie con cui abbiamo discusso di ecologia, di eccedenze e di povertà, argomento fondamentale soprattutto in un momento storico complicatissimo come questo, in cui ci sono sei milioni di persone nel nostro Paese sotto la soglia della povertà assoluta. Le declinazioni della povertà oggi sono tante, una è proprio quella alimentare. La gente non si nutre più come dovrebbe. Si tratta di uno squilibrio, mondiale, che in qualche modo crea disparità, disuguaglianza e morte. Per questo è importante parlare con i giovani e renderli consapevoli che ognuno di noi per questo tema dello spreco può fare qualcosa”.

Oggi pomeriggio alle 15 si è svolto presso il salone ACLI di via Speri Della Chiesa 9 a Varese “La filiera del recupero: un modello che valorizza e qualifica la sinergia tra tutti gli attori”, workshop di approfondimento – durante il quale sono intervenuti Carmela Tascone, Presidente Provinciale Acli Varese, Nicoletta San Martino, Assessore Economia Circolare Comune Di Varese, Italo Sandrini, Assessore al Terzo Settore del Comune di Verona, Gianluca Bertoni, Altromercato, azienda impegnata nella riduzione degli sprechi aderente alla rete R.e.b.u.s. e Gabriele Sepio, Avvocato Tributarista esperto di fiscalità, per approfondire tutti i vantaggi fiscali derivanti dalla Legge 166/2016 – rivolto agli Enti locali, ai Donatori e agli Enti di Terzo Settore.

L’incontro, che si sviluppa più sul piano pratico, ha affrontato l’analisi delle leggi sullo spreco: le leggi, in che misura agevolano quelle amministrazioni comunali virtuose che comprendono anche il vantaggio fiscale nel tenere insieme queste due dimensioni, ovvero l’organizzazione del terzo settore e dall’altra parte un’amministrazione che può arrivare addirittura a risparmiare sulle tasse: “Oltre ad un fatto etico, vi è anche un lato economico. In questi due giorni esploriamo tre realtà, quella culturale, economica e politica – ha proseguito il Presidente delle ACLI nazionale – e oggi presentiamo anche un nostro software, “The Avanzers”, che agevola molto questo matching tra chi offre e chi riceve e che mette insieme queste due dimensioni”.

Nella giornata di domani, sabato 22 ottobre, presso la Sala Montini a Varese alle 8:45 si terrà un incontro con i referenti territoriali ACLI. A seguire, alle 9:45 avrà luogo l’evento “Verso un patto di collaborazione tra ACLI/Enti Locali/Terzo Settore per l’attuazione di un modello sostenibile di lotta allo spreco nei territori“, i cui ospiti saranno Maria Chiara Gadda, Promotrice e prima firmataria della legge anti spreco, Don Marco Pagniello, Direttore Caritas Italiana, Matteo Ricci, Presidente Ali – Lega delle Autonomie Locali Nazionale, Mauro Guerra, Presidente Anci Lombardia, Davide Galimberti, Sindaco Comune di Varese, Giuseppe Proietti, Sindaco Comune di Tivoli, Mattia Palazzi, Sindaco Comune Mantova, Francesco Fragolino, Vice Presidente regionale Acli Lombardia. Modererà Italo Sandrini, Responsabile area progettazione e innovazione sociale ACLI Nazionali.

“Sono molto lieta che questo evento possa avvenire nella mia città, perché la legge anti spreco nasce in provincia di Varese – ha affermato l’Onorevole Maria Chiara Gadda, prima firmataria Legge 166/2016 – Sono passati ormai sei anni dall’entrata in vigore della legge e oggi siamo in una fase importante, che è quella dell’attuazione, non soltanto del recupero delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, ma durante la pandemia questa legge ha ampliato il paniere dei beni donabili. Portare questo festival a Varese vuol dire fare dei passi in avanti anche sulla sperimentazione e sulla conoscenza, ovvero conoscere meglio e più da vicino le norme e attivare delle reti di collaborazione. E’ importante farlo anche condividendo le esperienze di tante amministrazioni locali che molte volte nei territori sono un perno per nuove iniziative. Le ACLI sono un punto importante non solo dal punto di vista del recupero delle eccedenze, ma anche per ciò che avviene dopo, il modello generativo – conclude – E anche per questo Varese è il luogo giusto al momento giusto per portare un’iniziativa come questa”.