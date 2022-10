Ad Azzate una serata tra scienza e poesia in ricordo di Pia Bernasconi

“Passione ricerca, coraggio: la formula della felicità di Pia Bernasconi”. È questo il titolo dell’incontro che si terrà mercoledì 26 ottobre alle ore 20.45 in sala consiliare ad Azzate, via Castellani 1.

Si tratta di uno degli eventi più importanti e significativi di Valbossa In Rosa, il ciclo di incontri organizzati dall’associazione IN Valbossa in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno.

La serata è dedicata all’importanza della ricerca compiuta dalla dottoressa Bernasconi, scomparsa due anni fa. Parteciperanno specialisti e ricercatori dell’Istituto neurologico Carlo Besta di Milano dove la dottoressa azzatese lavorava. Gli interventi prevedono anche intermezzi musicali e letture di poesie.

“La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto – si legge nella presentazione della serata-. Perché la sua presenza era caratterizzata da una sobrietà di comportamento e da una mole di lavoro impressionante. Tutti ricordano Pia come persona gentile, disponibile e propositiva. Era arrivata alla UOC Neuroimmunologia e Malattie Neuromuscolari portando la sua esperienza personale di biologa molecolare e si era inserita con entusiasmo e naturalezza in ambiti scientifici totalmente differenti. Da biologa molecolare era diventata immunologa, miopatologa, spaziando dalla diagnostica alla biologia cellulare e molecolare. Una caratteristica sua particolare era quella di aver capito come le diverse discipline possano essere utilmente impiegate nel capire i meccanismi alla base di malattie apparentemente molto diverse tra loro. Dirigeva un Laboratorio con diverse ricercatrici su ambiti diversi ed era comunque capace di essere presente, aiutare ed essere propositiva in tanti aspetti. Pia aveva anche una caratteristica molto importante per il suo lavoro di ricercatore: sapeva comunicare e scrivere bene, anche in inglese. Ci manca moltissimo ma la ringraziamo per quello che ci ha dato”.

Dalle 20 sarà possibile visitare la mostra d’arte allestita nel cortile del Municipio: espongono Giorgio Bernasconi, Fausto Bianchi, Enrico Brunella, Carlo Malnati, Silvio Monti, Maria Letizia Palamà, Erminio Poretti, Stella Ranza, Vito, Scamarcia, Alessio Schiavo, Vittorio Tavernari. Acquistando un’opera si potrà contribuire alla raccolta fondi per una Borsa di Studio presso l’Istituto Besta, intitolata a Pia Bernasconi.