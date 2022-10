Ad Un giorno in Pretura il processo a suor Mariangela Farè per gli abusi su Eva Sacconago

Sabato sera 22 ottobre (seconda serata) la trasmissione di Rai Tre “Un giorno in Pretura” trasmetterà la replica del processo alla ex-suora Mariangela Farè, condannata in via definitiva a 3 anni e 6 mesi (pena che ha già scontato) per abusi sessuali su Eva Sacconago, la giovane oratoriana di Busto Arsizio che si tolse la vita il 22 giugno del 2011 nella sua casa all’età di 27 anni.