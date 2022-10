“Agrivarese 2022 è la dimostrazione che il settore è in crescita, nonostante le difficoltà”

È iniziato il conto alla rovescia per Agrivarese: organizzata da Camera di Commercio insieme al Comune di Angera e in collaborazione con le associazioni di categoria e del settore oltre che i consorzi del comparto agricolo, la rassegna è in programma domenica 9 ottobre. (foto Luca Leone – edizione 2019)

Per la prima volta, la città sul Lago Maggiore ospita la storica manifestazione – più di venti le edizioni svolte –, che diventa così anche itinerante: lo scopo è quello di far conoscere i nostri prodotti tipici.

«Agrivarese è una fiera all’insegna del chilometro zero e della sostenibilità – spiega Francesco Riva, componente per l’agricoltura della Giunta di Camera di Commercio -. Oggi si sente molto parlare di questo concetto ma una sostenibilità concreta è quella che comprende l’ambiente, il territorio, l’economia e il sociale. Possiamo sintetizzare il tutto in un concetto: il territorio consuma ciò che produce».

Il lungolago ai piedi della Rocca sarà la cornice ideale per compiere la “mission” della fiera: avvicinare ai consumatori gli operatori della nostra provincia con i loro prodotti di qualità.

Una sessantina gli espositori presenti, protagonisti di un settore agricoltura/pesca/silvicoltura che, come confermano i dati elaborati dall’Ufficio Studi e Statistica dell’ente camerale, vede una “crescita lenta ma costante” nel numero delle imprese attive sul nostro territorio (+1,3% nel 2021).

«L’agricoltura varesina costituisce un settore vivo, che coinvolge più di 4mila persone – prosegue Riva –. Nonostante le tante difficoltà di questi ultimi anni, come la siccità, l’aumento dei costi dell’energia e dei carburanti, l’agricoltura ha vissuto un importante processo di cambiamento generazionale. Cambio che ha portato all’aumento delle imprese a conduzione femminile (il 22%) e all’incremento dei giovani operatori, capaci di cogliere le opportunità legate all’innovazione tecnologica».

I dati registrati dall’ente sono confermati dalla risposta che l’edizione angerese di Agrivarese ha riscontrato in termini di partecipazione da parte degli espositori, con tutte le domande andate esaurite. A incidere, probabilmente, anche la posizione strategica di Angera in quanto terra di confine, affacciata sulle sponde del Lago Maggiore, aprendosi sul Piemonte.

«La volontà di aprirsi ad altri mercati, compresa la vicina Svizzera, evidenzia quel desiderio di crescita che caratterizza, ormai da tempo, gli operatori varesini del settore – conclude Riva -. L’obiettivo di Camera di Commercio è di accompagnarli al meglio, favorendo un proficuo processo di ulteriore avvicinamento dei produttori, con la loro offerta di qualità, ai consumatori e a tutto il nostro territorio».