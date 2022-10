Aime Varese trasforma i giardini estensi in un “villaggio della sicurezza” per una settimana

Un progetto che si pone l’obiettivo di accrescere percezioni, motivazioni, conoscenze e competenze sul tema della sicurezza, per una maggior consapevolezza dei rischi di tutti i tipi di ambiente, da quello lavorativo a quello scolastico, sportivo e stradale

“Facciamolo in sicurezza” è un evento promosso da AIME – Associazione Imprenditori Europei che si svolgerà dall’11 al 16 ottobre presso i Giardini Estensi di Varese, dove verrà allestito un percorso espositivo/educazionale diviso in sei aree di sei settori specifici in cui la sicurezza è un principio fondamentale: lavoro, strada, casa, scuola, sport e tempo libero.

“Oggi presentiamo un evento unico. Per noi la sicurezza non serve solo nei luoghi di lavoro, ma coinvolge tutta la nostra vita. Questo evento riguarda anche un approccio culturale sul tema – ha affermato Gianni Lucchina, segretario generale AIME – e per noi è una soddisfazione perché è un evento che vede 14 associazioni, 3 patrocinanti, 21 partner operativi e 15 aziende che ci hanno creduto e ci stanno sostenendo”.

Durante queste giornate si svolgeranno una serie di attività finalizzate a promuovere la “Cultura della Sicurezza” e saranno coinvolte tutte le realtà interessate a questo tema: istituzioni, enti, forze dell’ordine, forze di sicurezza del territorio e del soccorso, associazioni professionali e sportive, aziende che operano nel settore della sicurezza.

“La cultura della sicurezza è un tema fondamentale e va diffuso. Per questo vogliamo creare un evento che non si fermi solo alle giornate scelte, ma che si possa portare poi nelle Scuole e non solo – ha affermato Giuseppe Albertini presidente AIME – Il fatto di essere riusciti o a unire i vari operatori e tutte le realtà che si occupano di questo tema è stata una sfida accolta e realizzata con orgoglio”.

Presente all’incontro, insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine e il Sindaco di Sangiano nonché vicesegretario di AIME, Matteo Marchesi, anche il Sindaco di Varese Davide Galimberti che ha dichiarato: “Il fatto che ci siano più interlocutori che si mettono insieme per diffondere la cultura della sicurezza è una grande forza. Noi abbiamo il compito insieme con le istituzioni di affrontare tutti i temi che riguardano la sicurezza e questo si può fare solo insieme”.

Dalla giornata di martedì 11 a quella di domenica 16 ottobre dalle 9,30 alle 17,30, i diversi operatori metteranno a disposizione del pubblico i loro materiali informativi sia cartacei che audiovisivi e alcuni di loro coinvolgeranno i visitatori attraverso dimostrazioni pratiche legate al tema della sicurezza.

Queste attività vedranno impegnate Protezione Civile, Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Croce Rossa italiana, AREU 118, ATS Insubria, ASST Valle Olona, Ufficio Territoriale Scolastico, ACI, CONI, Ordine degli Architetti, tutti operatori che mostreranno e dimostreranno quanto la Sicurezza sia un tema trasversale che coinvolge la vita di tutti e di ognuno di noi.

“Questa iniziativa ha tantissimi meriti, ma tre in particolare mi hanno colpito – ha spiegato l’Assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile Raffaele Catalano – Il primo merito è la qualità dei soggetti coinvolti, che hanno tutti nel loro quotidiano a che fare con la sicurezza; il secondo merito è che questa iniziativa apre alla cultura della sicurezza, tema fondamentale; il terzo, strettamente legato al secondo, è che la cultura della sicurezza passa dall’autoprotezione e dalla conoscenza dei pericoli che possiamo incontrare e per questo è importante creare consapevolezza nella cittadinanza”.