Al cinema la storia del campione di Leggiuno Gigi Riva

Si intitola Gigi Riva – Nel nostro cielo un rombo di tuono, il film documentario diretto da Riccardo Milani, che racconta la storia di uno dei più grandi campioni italiani, l’ex attaccante Gigi Riva, nato e cresciuto a Leggiuno, sulle sponde del Lago Maggiore.

Il documentario uscirà il 7 novembre 2022 nei cinema. Sul grande schermo la storia dello sportivo che ancora oggi detiene il record del numero di reti, ben 35, in Nazionale. Riva, cresciuto nei campetti dell’oratorio prima di spiccare il volo verso Legnano (come è raccontato in questo articolo di VareseNews), ha trascorso tutta la sua carriera calcistica con la maglia Cagliari (con cui ha vinto il mitico Scudetto nel 1969/70) ed è sempre stato un tutt’uno con la Sardegna, dove è rimasto a vivere.

Nel film ci sono lui, le sue storie, le sue verità, i suoi ex compagni di squadra del Cagliari dello scudetto, la gente di Sardegna che ha ripagato per sempre il suo affetto e la sua coerenza.

Sulla sua figura di campione lontano dai riflettori, burbero ma capace di amori e passioni grandi e profondi, giocatore dalla qualità immensa e uomo simbolo per un’intera terra che lo ha adottato e amato fino al midollo sono stati realizzati spettacoli in teatro e scritti libri: tra questi quello di Francesco Pellicini “Da Leggiuno in nazionale” e l’ultimo in ordine di tempo scritto e recitato da Federico Buffa che ha portato la storia di Rombo di Tuono in tutta Italia la scorsa estate immaginando un incontro e un dialogo tra Riva e Fabrizio De Andrè in “Amici Fragili“.

Il trailer del film documentario