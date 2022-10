Al Foce di Lugano la leggenda del rap Kaos e non mancano cinema e teatro

Gli appuntamenti del Foce di Lugano dal 17 al 23 ottobre. Per la musica fra gli ospiti dello Studio Foce della prossima settimana, la leggenda del rap italiano Kaos con Dj Craim e i Dreamshade. Prosegue il 40° Festival Internazionale delle Marionette con i suoi spettacoli. In programma i primi appuntamenti delle rassegne Club Cult e Agorateca Incontri, curati da Agorateca. Il calendario completo è disponibile sul sito foce.ch.

Teatro

Proseguono al Teatro Foce gli spettacoli del Festival Internazionale delle Marionette, che questa settimana ha in programma tre appuntamenti: mercoledì 19 ottobre alle ore 15:00, la compagnia Koekla presenta La piccola talpa Bim, destinato ai bambini più piccoli; il maestro toscano Claudio Cinelli, da 45 anni protagonista maggiore della scena internazionale del teatro della fantasia, propone, sabato 22 ottobre alle ore 15:00, i migliori sketch del suo repertorio in Fantasie e meraviglie; mentre domenica 23 ottobre alle ore 16:00, presenta un surreale Kabarett con canto, musica e marionette.

Musica

Per il progetto Random sono previsti due appuntamenti allo Studio Foce: giovedì 20 ottobre alle ore 20:30 Aura Series 01, il primo di tre eventi curati da Aura Collective, collettivo che propone un sound techno che spazia da sfaccettature più profonde e ambientali a batterie più piene e taglienti. Questa prima serata ospita inoltre 94_Shades di Frega Project (Parma) e Tempio del Futuro Perduto (Milano).

Sabato 22 ottobre alle ore 20:45, a distanza di anni tornano in concerto a Lugano i Dreamshade con il loro Hometown show. Sarà l’occasione per presentare il loro ultimo album “A Pale Blue Dot” (2021) insieme ai pezzi più celebrativi della loro carriera

discografica. In apertura Soulline e ReDraw. Per la rassegna Raclette, sul palco una leggenda vivente del rap italiano, un faro che continua a mostrare il proseguio di ciò che ha creato: torna Kaos One, in compagnia di Dj Craim, venerdì 21 ottobre alle ore 21:30 allo Studio Foce, per presentare il suo nuovo album “Chiodi”.

Talks

Mercoledì 19 ottobre alle ore 18:30 allo Studio Foce, è in programma l’incontro con l’artista Veronica Barbato, che presenta i suo progetto orientato verso la contemporaneità, utilizzando il linguaggio e la dimensione della street art. Tratta un argomento sempre piùì diffuso, quale il disagio sociale, la ribellione, la droga e libertà, attraverso la storia della sorella, deceduta a 23 anni, per ridarle la vita che non ha mai vissuto.

Cinema

Domenica 23 ottobre alle ore 17:30, al via la rassegna cinematografica Club Cult, selezione di film firmata da Agorateca che quest’anno propone le proiezioni in lingua originale. Il primo appuntamento è con Belfast, ambientato negli anni ’60, racconta la storia di una famiglia nordirlandese di estrazione operaia al tempo dei Troubles. Protagonista è Buddy, bambino di 9 anni che si ritrova al centro di un drammatico contesto denso di discriminazione con cui lui e la sua famiglia si deve confrontare.

Proiezione in lingua originale, sottotitoli in italiano. Età consigliata: da 14 anni. I biglietti per gli eventi a pagamento sono acquistabili in prevendita online su biglietteria.ch o in cassa serale.